Capturan al hombre señalado de agredir física y sexualmente a una joven en Buenaventura

En el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura, un hombre de 25 años, identificado como Stevan Riascos Hernández, fue capturado por la Policía Nacional tras agredir físicamente a Xiomara Ramírez, una joven de 19 años, el pasado viernes 8 de agosto.

A través de varios videos de cámaras de seguridad, se observa cómo el hombre ingresa a un hotel junto a la víctima. Ambos suben las escaleras hacia lo que sería una habitación. Minutos después, al parecer en medio de una discusión, Riascos toma a la joven de manera violenta y la arrastra. Según testigos, la víctima se resistió y pidió auxilio en repetidas ocasiones.

Luego de varios días de búsqueda tras escapar, Riascos fue capturado este 12 de agosto por los delitos de tentativa de homicidio y acceso carnal violento. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Stevan agredió durante horas a la joven de manera física, psicológica y sexual, quien logró escapar y denunciarlo.

Exigieron justicia para Xiomara

Luego de hacerse viral en redes sociales este caso de violencia de género, habitantes de Buenaventura y de otras zonas de Colombia rechazaron los hechos y mostraron su apoyo a la víctima en redes sociales. También se refirieron a la falta de seguridad de las mujeres en espacios como hoteles y moteles, los cuales no suelen tener protocolos establecidos para salvar sus vidas en caso de peligro.

La comunidad de Buenaventura rechazó la violencia de género que sufrió Xiomara los pasados 10 y 11 de agosto a través de varias jornadas de protesta. Por su parte, la familia de Xiomara pidió que este hecho no quede en la impunidad y exigieron respeto por la privacidad de la joven tras los videos que fueron compartidos en repetidas ocasiones.