Julio César Triana sobre atentado en su contra: “Hoy tenemos miedo”

Mientras Colombia estaba conmovida por la despedida del senador Miguel Uribe Turbay, en otra región del país el congresista Julio César Triana fue víctima de un atentado. El hecho ocurrió cuando se desplazaba entre La Plata y Neiva, en el departamento del Huila.

Según relató, un grupo de seis o siete hombres jóvenes con armas largas interceptó la caravana y disparó contra su vehículo en plena vía. “Nos disparaban por todos los lados, fueron segundos de pánico. Una de las llantas se averió y seguimos en rines hasta llegar a Paicol”, contó Triana, quien viajaba junto a policías y personal de la UNP.

Tras el ataque, un helicóptero del Ejército trasladó al representante y sus acompañantes hasta Neiva. Ninguno resultó herido.

“No tenemos las garantías plenas”

Triana aseguró que había alertado en varias ocasiones a las autoridades sobre amenazas contra su vida. “Entre el año pasado y este he interpuesto tres denuncias por amenazas. Grupos disidentes de las Farc me han declarado enemigo de la paz y han prohibido que las comunidades me reciban”, denunció.

El congresista afirmó que su esquema de seguridad es insuficiente y que la Unidad Nacional de Protección no ha reforzado su custodia, pese a solicitudes de la Policía. “El director de la UNP dijo que no ha revisado mi carpeta. Hoy tenemos miedo, hay que decirlo, tenemos miedo”, enfatizó.

Triana pidió al Gobierno trazar un plan urgente que garantice la seguridad de los líderes políticos en el marco del proceso electoral y evite que hechos como este se repitan.