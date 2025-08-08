Capturan en Putumayo a alias León, señalado miembro del frente Carolina Ramírez

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en zona urbana de Puerto Leguízamo, Putumayo, a un hombre identificado como alias de León, presunto integrante del frente Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, estructura disidente de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.

Capturan a ‘León’, presunto integrante del frente Carolina Ramírez

La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir, como parte de las estrategias implementadas para debilitar a los grupos armados organizados que afectan la seguridad en el sur del país.

De acuerdo con la investigación, alias León tendría antecedentes por extorsión y sería uno de los principales articuladores de cobros ilegales a comerciantes, ganaderos y transportadores en Putumayo y Caquetá, mediante amenazas e intimidaciones.

Además, estaría vinculado al doble homicidio de dos firmantes del Acuerdo Final de Paz, ocurrido el 16 de abril de 2023 en la vereda El Turín, zona rural de Florencia, Caquetá, hecho que causó rechazo en la opinión pública.

“La acción policial se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir, en el marco de las estrategias diferenciales de lucha contra las estructuras armadas organizadas que afectan la seguridad y tranquilidad en el sur del país”, indicó la Policía.

Las autoridades destacaron que este golpe representa un avance en la desarticulación de las capacidades criminales y logísticas de estas organizaciones, que buscan sembrar miedo y alterar el orden público en regiones estratégicas.

¿Quién es alias León?

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, asegurando que continuará ejecutando acciones firmes para garantizar la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional.

“Alias León cuenta con antecedentes judiciales por el delito de extorsión y, de acuerdo con el proceso investigativo, sería uno de los principales dinamizadores de cobros extorsivos en los departamentos de Putumayo y Caquetá, afectando a comerciantes, ganaderos y transportadores mediante intimidaciones y amenazas”, añadió la institución.