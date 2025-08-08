Capturan en flagrancia a dos presuntos homicidas en operativo policial en Barranquilla

En una rápida acción de las autoridades, dos hombres fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en un homicidio registrado en el barrio Candelaria Etapa 1, en Barranquilla.

Cayeron dos presuntos homicidas en Barranquilla

La intervención estuvo a cargo de unidades del Servicio de Policía Orientado a las Personas, que patrullaban la zona cuando escucharon varias detonaciones.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre de 45 años tendido en la vía pública. Testigos señalaron que los responsables se movilizaban en un motocarro azul con blanco.

Los uniformados emprendieron la persecución y lograron interceptar a los sospechosos, de 24 y 28 años, quienes intentaron huir embistiendo a los policías con el vehículo.

Uno de ellos tiene cuatro antecedentes judiciales por homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas y municiones, y actualmente cumplía detención domiciliaria por homicidio.

“En una rápida reacción, los policías interceptaron a los sospechosos, de 24 y 28 años. A pesar de las voces de alto, los detenidos intentaron evadir la captura lanzando el motocarro contra los funcionarios, quienes finalmente lograron detener a ambos ciudadanos”, indicó la Policía.

En el operativo se incautó el motocarro utilizado y un revólver industrial con cinco cartuchos percutidos y dos sin disparar. Las investigaciones apuntan a que los detenidos serían integrantes del grupo criminal ‘Los Costeños’.

La víctima, que falleció en el lugar, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

“Uno de los capturados presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, así como por hurto calificado. Durante el operativo también se incautó un motocarro, vehículo en el que se movilizaban los presuntos delincuentes, además de un arma de fuego de fabricación industrial tipo revólver, con cinco cartuchos percutidos en el tambor y dos cartuchos sin percutir”, añadió la Policía.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123, 165 y 317 896 5523, destacando que la información ciudadana es clave para desmantelar estructuras criminales y garantizar la seguridad en la región.