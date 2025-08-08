CANAL RCN
Colombia

Tres ladrones fueron capturados luego de robar a un conductor de aplicación en Bogotá

El hecho se presentó entre Bogotá y La Calera. La víctima le narró lo ocurrido a las autoridades.

Robo de vehículo en Bogotá.
Robo de vehículo en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
02:43 p. m.
Por medio de un operativo, las autoridades capturaron a tres personas que protagonizaron un robo en Bogotá.

Los uniformados adscritos a la estación de Chapinero capturaron a dos hombres y una mujer. Estas personas habían robado a un conductor de plataforma mediante intimidaciones con arma de fuego.

Ladrones lo llevaron a una zona alejada y lo amenazaron

La central de radio le reportó a los policías que un vehículo había sido robado en La Calera. Tras el llamado, se puso en marcha un plan candado que resultó con la captura de estos delincuentes.

El automotor fue ubicado en la carrera séptima. Los policías lo interceptaron y detuvieron a los criminales. En medio de la inspección, incautaron un arma de fuego con proveedor y cartuchos.

Posteriormente, acudió la víctima. Esta persona contó que los delincuentes lo contactaron por la aplicación. Luego de recogerlos, empezó la traumática escena. Estas personas lo llevaron hasta una zona apartada y por medio de amenazas se llevaron el vehículo.

Los criminales fueron dejados a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas podrían dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario. Cifras de la Policía apuntan que durante este año han sido recuperados 668 vehículos.

Hurto de automotores en Bogotá

Con base en las cifras del Sistema de Información Estadístico Contravencional y Delincuencial, en 2025 se cometieron 1.477 hurtos de automotores. Un año atrás, la cifra llegó a 2.575 casos, por lo que hubo una reducción del 42.6%.

En el primer semestre de este año, este crimen se cometió principalmente en la noche. El método más usado por los ladrones fue la llave maestra.

Las cifras también indican que el comportamiento de las localidades fue el siguiente: Usaquén (22), Chapinero (21), Santa Fe (23), San Cristóbal (61), Usme (46), Tunjuelito (43), Bosa (71), Kennedy (278), Fontibón (91), Engativá (168), Suba (102), Barrios Unidos (44), Teusaquillo (49), Los Mártires (31), Antonio Nariño (37), Puente Aranda (172), Candelaria (4), Rafael Uribe Uribe (82) y Ciudad Bolívar (98).

 

