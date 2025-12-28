CANAL RCN
Colombia Video

Sin razón alguna, sujeto habría agredido a seis integrantes de una misma familia con arma blanca en Medellín

Tan solo en la celebración de Navidad la Policía Metropolitana atendió más de 1.600 llamadas por riñas en los municipios del Valle de Aburrá.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el barrio Robledo – Santa Margarita, de Medellín, se siente preocupación entre sus habitantes luego de que un sujeto irrumpiera a primera hora del domingo, 28 de diciembre, en una celebración familiar, y atacara con arma blanca a cinco hombres y una mujer, entre ellos un adulto de 68 años.

Algunas de las víctimas, entre los 31 y los 34 años, intentaron defenderse, pero resultaron con lesiones en el tórax, rostro y cuello.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por fortuna, se recuperan en centros médicos de la capital antioqueña y las lesiones no comprometen en ningún caso su vida.

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video
RELACIONADO

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

El agresor fue capturado por la Policía:

Tan pronto como ocurrió el ataque, habitantes del sector se pusieron en contacto con las autoridades que, minutos más tarde, efectuaron la captura del agresor.

El general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, insistió en su “llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida y los derechos de los demás (en las fiestas). Ninguna discusión, ningún exceso, ninguna diferencia justifica la violencia y mucho menos la pérdida de una vida humana”.

Tan solo en la celebración de Navidad, la Policía atendió más de 1.600 llamadas por riñas registradas en los 10 municipios del área metropolitana; reforzando la idea de que el licor no siempre enciende las fiestas. Cuando no hay límites puede apagarlas.

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor
RELACIONADO

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor

Tres homicidios fueron atendidos durante la celebración de Navidad en el Valle de Aburrá:

Sumado a las 1.631 llamadas a la línea de emergencias por situaciones de orden público, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó tres casos de homicidio durante la Nochebuena.

Dos se registraron en las comunas Castilla y Belén de Medellín y un tercero, en el vecino municipio de Bello. Todos son investigados como presuntos casos de intolerancia en medio de una fecha que debería unir a las familias y marcar un ambiente de paz en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes

Elecciones presidenciales 2026

CNE activó el reloj electoral y define las reglas del dinero para las consultas de 2026

Gustavo Petro

Petro aclara tiempos de la Constituyente y descarta que coincida con elecciones

Otras Noticias

Artistas

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

El creador de contenido, en una entrevista, habló del otro diagnóstico que le han comunicado los especialistas.

Servicios públicos

Nueva regulación apunta a aliviar los costos de telecomunicaciones en Colombia para 2026

La Comisión de Regulación de Comunicaciones abrió consulta pública para fijar valores máximos de reconexión, en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025.

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores