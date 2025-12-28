Sin razón alguna, sujeto habría agredido a seis integrantes de una misma familia con arma blanca en Medellín

En el barrio Robledo – Santa Margarita, de Medellín, se siente preocupación entre sus habitantes luego de que un sujeto irrumpiera a primera hora del domingo, 28 de diciembre, en una celebración familiar, y atacara con arma blanca a cinco hombres y una mujer, entre ellos un adulto de 68 años.

Algunas de las víctimas, entre los 31 y los 34 años, intentaron defenderse, pero resultaron con lesiones en el tórax, rostro y cuello.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por fortuna, se recuperan en centros médicos de la capital antioqueña y las lesiones no comprometen en ningún caso su vida.

El agresor fue capturado por la Policía:

Tan pronto como ocurrió el ataque, habitantes del sector se pusieron en contacto con las autoridades que, minutos más tarde, efectuaron la captura del agresor.

El general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, insistió en su “llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida y los derechos de los demás (en las fiestas). Ninguna discusión, ningún exceso, ninguna diferencia justifica la violencia y mucho menos la pérdida de una vida humana”.

Tan solo en la celebración de Navidad, la Policía atendió más de 1.600 llamadas por riñas registradas en los 10 municipios del área metropolitana; reforzando la idea de que el licor no siempre enciende las fiestas. Cuando no hay límites puede apagarlas.

Tres homicidios fueron atendidos durante la celebración de Navidad en el Valle de Aburrá:

Sumado a las 1.631 llamadas a la línea de emergencias por situaciones de orden público, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó tres casos de homicidio durante la Nochebuena.

Dos se registraron en las comunas Castilla y Belén de Medellín y un tercero, en el vecino municipio de Bello. Todos son investigados como presuntos casos de intolerancia en medio de una fecha que debería unir a las familias y marcar un ambiente de paz en la ciudad.