CANAL RCN
Colombia

Judicializados seis integrantes de banda que enviaba cocaína a España y la distribuía en Bogotá: utilizaban a extranjeros

Los integrantes de la estructura criminal entregaban maletas de doble fondo con droga o prendas de vestir cargadas con estupefacientes en los baños del aeropuerto.

Foto: Fiscalía General de la Nación
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
12:30 p. m.
La Fiscalía capturó e imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a seis integrantes de la estructura criminal, conocida como ‘Los Combita’.

De acuerdo con el ente acusador, enviaba cocaína al extranjero, sobre todo a ciudades españolas, como Valencia, y distribuían estupefacientes en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur:

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa”.

Sus actividades habrían afectado los entornos de al menos 13 colegios:

De acuerdo con los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, sus actividades en Bogotá habrían afectado el entorno de al menos 13 colegios.

En el operativo se incautaron elementos para dosificar y empacar estupefacientes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos un arma traumática y diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana.

Además, se conoció que “entre los detenidos están Hernán Francisco Jiménez Tinjaca, alias Pacho; y Francy Eliana Morales Ayala, alias Anabel, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con los envíos de cocaína a España. Los demás fueron identificados como Gabriel Tayak Monar, alias El Paisa; Yuli Marcela Flores Prugache, Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca, señalados de adquirir, dosificar y comercializar los narcóticos”.

Un juez de control de garantías les impuso la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, a pesar de que ninguno de los procesados aceptó cargos por sus actividades ilícitas en diferentes sectores de la capital colombiana y el exterior.

