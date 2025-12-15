CANAL RCN
Colombia

Capturan en Tenerife a 'El terror de San Luis': el hombre incendió la vivienda en la que residía con su familia

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los cargos que se le imputan.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
10:27 a. m.
Este 14 de diciembre, las autoridades capturaron en el municipio de Tenerife, Magdalena, a un hombre de 34 años identificado como Kevin Padilla, conocido con el alias de ‘El terror de San Luis’, quien era requerido por la justicia por el delito de violencia intrafamiliar.

Capturado ‘El terror de San Luis', en Magdalena

La detención fue realizada por uniformados del Departamento de Policía Magdalena, en coordinación con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, durante labores de patrullaje, registro y control.

Al verificar su identidad en el Sistema Operativo de la Policía Nacional, se confirmó que sobre el hombre pesaba una orden judicial emitida por la Fiscalía 11 Local de Plato.

“En el marco de los planes de contención contra delitos que afectan la seguridad ciudadana, uniformados del Departamento de Policía Magdalena, en articulación con funcionarios del CTI de la Fiscalía, realizaron la captura de Kevin Padilla, de 34 años, conocido como alias “El terror de San Luis”, durante actividades de patrullaje, registro y control en el municipio de Tenerife”, indicó la Policía.

De acuerdo con las investigaciones, Padilla estaría implicado en un grave hecho ocurrido el pasado 15 de febrero de 2025 en el corregimiento de San Luis, zona rural de Tenerife.

Capturado sujeto que provocó incendio en la vivienda donde residía junto a su familia

Según las autoridades, el capturado habría provocado de manera intencional un incendio en la vivienda donde residía junto a su pareja y sus hijos, poniendo en grave riesgo la vida de los integrantes del núcleo familiar. El fuego habría consumido por completo la estructura.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los cargos que se le imputan.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Magdalena, señaló que la institución mantiene su compromiso con la protección de las familias y la integridad de los ciudadanos, y aseguró que continuarán desarrollando operativos contundentes para prevenir y combatir los hechos de violencia en el departamento.

