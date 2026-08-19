CANAL RCN
Colombia Video

Director del DNP Julián Buitrago detalla plan de reconstrucción tras terremoto

El funcionario señaló que la emergencia afecta a cerca de 450 municipios, cada uno con condiciones distintas y niveles de destrucción variados.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, explicó en entrevista con A lo que vinimos los retos y mecanismos que se pondrán en marcha para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Ocho ciudades afectadas por el terremoto declararon calamidad pública: balance de Asointermedias
RELACIONADO

Ocho ciudades afectadas por el terremoto declararon calamidad pública: balance de Asointermedias

El funcionario señaló que la emergencia afecta a cerca de 450 municipios, cada uno con condiciones distintas y niveles de destrucción variados. “Será crítico el nivel de gobernanza”, afirmó, al destacar que se nombrarán gerentes regionales para garantizar que los recursos se administren “con toda la transparencia y con toda la efectividad”.

30 billones para reconstrucción sin nuevos impuestos

Buitrago recordó que el presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en que no habrá más impuestos ni reformas tributarias para financiar la reconstrucción, pese a que el costo estimado asciende a 30 billones de pesos.

Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias
RELACIONADO

Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias

“El país pasa por un momento muy difícil. No podríamos ponerle más impuestos a los empresarios cuando ellos tienen que hacer un esfuerzo grandísimo para la reconstrucción”, explicó. Según dijo, se redestinarán recursos de inversión y se buscará la participación del sector privado para cubrir las necesidades.

Fondo Milagro y cronograma de obras

El director confirmó que el Fondo Milagro, donde se canalizarán las donaciones nacionales e internacionales, comenzará a operar la próxima semana, una vez se definan los decretos de emergencia y la estructura regional. “Ahí tendremos mucho más claro el panorama de cómo operar el fondo, quién va a ser su gerente y cómo va a ser la estructura regional”, indicó.

500 damnificados siguen en albergues tras terremoto en Pereira
RELACIONADO

500 damnificados siguen en albergues tras terremoto en Pereira

Sobre su situación personal, Buitrago relató que su familia en Pereira “afortunadamente está bien, están vivos”, aunque las viviendas quedaron destruidas y deberán ser reubicadas. “Lo importante es que estamos vivos y hay que agradecer eso”, concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

Exministro Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades: fue legalizada su captura

Congreso de la República

Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Congreso no dejar salir del país a Gustavo Petro

Temblor en Colombia

¡Tembló otra vez en Colombia! Estos han sido los movimientos telúricos de hoy 19 de agosto de 2026

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

A través de sus redes sociales el club informó que antes del partido contra River, continuará recibiendo donaciones para los afectados por el terremoto.

Redes sociales

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

La empresaria rompió el silencio tras la más reciente entrevista del cantante para el podcast ‘Los hombres sí lloran’.

Chile

Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tiene inundado el norte

Icfes

Icfes cambia las pruebas Saber Pro y TyT 2026: ojo a la nueva fecha y citaciones en 2026

Salud mental

Cómo acompañar a los más pequeños después de vivir un terremoto, según expertos