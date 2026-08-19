Director del DNP Julián Buitrago detalla plan de reconstrucción tras terremoto

Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, explicó en entrevista con A lo que vinimos los retos y mecanismos que se pondrán en marcha para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

El funcionario señaló que la emergencia afecta a cerca de 450 municipios, cada uno con condiciones distintas y niveles de destrucción variados. “Será crítico el nivel de gobernanza”, afirmó, al destacar que se nombrarán gerentes regionales para garantizar que los recursos se administren “con toda la transparencia y con toda la efectividad”.

30 billones para reconstrucción sin nuevos impuestos

Buitrago recordó que el presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en que no habrá más impuestos ni reformas tributarias para financiar la reconstrucción, pese a que el costo estimado asciende a 30 billones de pesos.

RELACIONADO Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias

“El país pasa por un momento muy difícil. No podríamos ponerle más impuestos a los empresarios cuando ellos tienen que hacer un esfuerzo grandísimo para la reconstrucción”, explicó. Según dijo, se redestinarán recursos de inversión y se buscará la participación del sector privado para cubrir las necesidades.

Fondo Milagro y cronograma de obras

El director confirmó que el Fondo Milagro, donde se canalizarán las donaciones nacionales e internacionales, comenzará a operar la próxima semana, una vez se definan los decretos de emergencia y la estructura regional. “Ahí tendremos mucho más claro el panorama de cómo operar el fondo, quién va a ser su gerente y cómo va a ser la estructura regional”, indicó.

RELACIONADO 500 damnificados siguen en albergues tras terremoto en Pereira

Sobre su situación personal, Buitrago relató que su familia en Pereira “afortunadamente está bien, están vivos”, aunque las viviendas quedaron destruidas y deberán ser reubicadas. “Lo importante es que estamos vivos y hay que agradecer eso”, concluyó.