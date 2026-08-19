Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Congreso no dejar salir del país a Gustavo Petro

La investigación por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia y falleció después de permanecer varias semanas sin recibir el tratamiento que necesitaba, tomó un nuevo rumbo luego de que se conociera una solicitud presentada por su madre ante el Congreso de la República.

Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del menor, envió una carta oficial a Honorio Henríquez, presidente del Congreso, en la que pidió que no se autorice la salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso.

La solicitud se conoce después de que la Fiscalía informara que el próximo 24 de agosto se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Luis Óscar Gálvez Mateus, interventor de la Nueva EPS, dentro de la investigación por la muerte de Kevin.

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Fiscalía pide investigar a Gustavo Petro

La investigación también contempla una solicitud para que se examine la posible responsabilidad del expresidente Gustavo Petro por hechos relacionados con el caso. De acuerdo con la información conocida, se busca determinar si habría incurrido en los presuntos delitos de violación de datos personales agravada y homicidio culposo, este último bajo la figura de posición de garante.

Uno de los puntos que deberá ser analizado por las autoridades tiene que ver con la presunta divulgación de información perteneciente a la historia clínica de Kevin. Al tratarse de un menor de edad, sus datos médicos cuentan con una protección especial.

El segundo aspecto es de mayor gravedad. La defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Manuel Villanueva, sostiene que existen elementos para solicitar que se investigue si Petro pudo tener responsabilidad penal en calidad de garante.

“Determinó a través de todas las autoridades de investigación que el presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante”, señaló el abogado.

La determinación de eventuales responsabilidades, sin embargo, corresponde a las autoridades competentes y deberá establecerse dentro del debido proceso.

La muerte de Kevin y la petición de su madre

Kevin Acosta murió en febrero de 2026, después de atravesar un prolongado periodo sin recibir el tratamiento requerido para su hemofilia. El menor había sufrido una caída mientras montaba bicicleta y, más de 24 horas después, fue trasladado a Bogotá para recibir atención médica especializada.

Cinco días después de su llegada a la capital, el niño falleció.

Ahora, mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el interventor de la Nueva EPS, la familia busca que también se esclarezcan las circunstancias que pudieron contribuir a la muerte del menor.

En ese contexto aparece la petición de Yudi Caterine Pico Naranjo al Congreso para que Gustavo Petro no pueda salir del país.

La solicitud tiene además un componente constitucional. El artículo 196 de la Constitución establece que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede salir del territorio nacional durante el año siguiente a la terminación de sus funciones sin autorización previa del Senado.

En el caso de Petro, cuyo mandato terminó el 7 de agosto de 2026, dicha restricción se extendería hasta el 7 de agosto de 2027, salvo que obtenga la autorización correspondiente.

La decisión sobre la solicitud de la madre de Kevin y sobre las actuaciones que puedan derivarse de la investigación estará ahora en manos de las autoridades competentes. Mientras tanto, el caso continúa avanzando y podría convertirse en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político de los próximos meses.