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Resultado Super Astro Sol hoy, 19 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 19 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 19 de agosto: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:41 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este miércoles 19 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora.

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Este popular juego entrega premios a quienes logran acertar un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco. A continuación, revise los resultados oficiales de la jornada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 19 de agosto: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este miércoles 19 de agosto dejó la siguiente combinación:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX.
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Los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal registrado en su tiquete. El valor del premio dependerá de la modalidad seleccionada y del monto apostado.

También es recomendable verificar directamente el billete antes de descartarlo, pues Super Astro cuenta con diferentes posibilidades de premio según los aciertos obtenidos.

Los resultados deben ser consultados mediante los canales oficiales del juego para confirmar que la información coincida con la registrada en el sorteo.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador selecciona un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Posteriormente, debe elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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El premio principal se obtiene cuando coinciden en el mismo orden las cuatro cifras y el signo zodiacal elegidos por el apostador. Sin embargo, el juego contempla otras categorías de premios dependiendo de la cantidad de números acertados y las condiciones de la apuesta.

Quienes hayan resultado ganadores deben conservar el comprobante en buen estado, ya que este será necesario para reclamar el dinero.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y sus resultados pueden verificarse posteriormente en los canales oficiales autorizados. Antes de reclamar cualquier premio, es importante comprobar nuevamente el número, el signo y la fecha impresos en el tiquete.

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