Capturan a 'los de la M' en megaoperativo contra red criminal en Piedecuesta: 15 detenidos y millonarias incautaciones

En un contundente operativo realizado en el municipio de Piedecuesta, Santander, las autoridades impactaron a la organización criminal conocida como “Los de la M”, señalada de múltiples delitos como extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

La acción permitió la ejecución de 20 diligencias de allanamiento, que resultaron en la captura de 13 personas por orden judicial y dos más en flagrancia.

Droga incautada durante operativo en Piedecuesta

Durante los procedimientos se incautaron 14 celulares, más de 40 millones de pesos en efectivo, varias dosis de marihuana, base de coca, clonazepam y vehículos utilizados por los presuntos delincuentes.

La estructura era liderada por Miguel Ángel Monsalve Jaimes, alias “la M”, “el viejo” o “León Jaramillo”, quien operaba en alianza con alias “Carnal” del grupo “Los del Sur”.

Fiscalía vincula a “Los de la M” con homicidios, fleteo y tráfico de droga en Santander

Según las autoridades, Monsalve dirigía actividades delictivas como fleteo, venta de droga y homicidios por retaliaciones territoriales, además de ejercer control interno en las celdas de paso de la estación de policía de Piedecuesta, donde ordenaba el ingreso irregular de equipos móviles y sustancias ilícitas, así como agresiones y torturas a internos.

“Este grupo es responsable de varios homicidios en la zona”, confirmó el Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.