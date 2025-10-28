Incautan más de media tonelada de cocaína en puerto de Santa Marta con destino a Reino Unido

En un nuevo golpe contra el narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia incautó 579 kilogramos de cocaína en el puerto de Santa Marta, en una operación que afecta directamente las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización criminal con presencia en la región Caribe.

Según informó el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, el estupefaciente fue hallado oculto dentro de un contenedor que tenía como destino final el puerto de Southampton, en el Reino Unido.

El valor estimado de la droga en el mercado europeo supera los 31 millones de euros, equivalente a la producción de más de 1,4 millones de dosis que habrían sido distribuidas en ese país.

El alto oficial destacó que con esta operación la institución suma ya 405 toneladas de cocaína incautadas en lo corrido de 2025, reflejando los resultados de la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de la @PoliciaColombia que, con disciplina y compromiso, debilitan las finanzas criminales y protegen a Colombia”, expresó el general Rincón Zambrano en su cuenta oficial de X.

Las autoridades señalaron que esta incautación representa un duro golpe a la estructura financiera de las ACSN, grupo responsable del tráfico de drogas desde la región de la Sierra Nevada hacia distintos puertos del Caribe.

Imágenes compartidas por el director de la institución dejan ver que la droga estaba camuflada en varias cajas que contenían plátanos en la parte superior y cajas forradas con bolsas negras en la parte inferior.