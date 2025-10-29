CANAL RCN
Internacional

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos

Autoridades indicaron que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

Niña gravemente herida tras la explosión remota de un campo minado en Amalguer, Cauca
Foto: captura de video Noticias RCN

AFP

octubre 29 de 2025
03:09 p. m.
La Fuerza Armada venezolana aseguró el miércoles que destruyó en el sur del país dos campamentos de "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)", en operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Militares venezolanos destruyeron en Amazonas (sur) "dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores", indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el gobierno venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre los dos países.

Propaganda del ELN y material bélico entre lo incautado en campamentos destruidos

En los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional), añadió.

Hernández Larez indicó que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

A principios de octubre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció la destrucción de campamentos en los estados Bolívar (sur) y Zulia (oeste) de grupos "narcoterroristas" del ELN y de las FARC colombianos.

Venezuela rechaza señalamientos de narcotráfico y defiende su soberanía frente a EE. UU.

Estados Unidos desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir cárteles de drogas que la justicia estadounidense asocia al presidente venezolano Nicolás Maduro, que niega los señalamientos. Maduro asegura que la lucha antinarcóticos enmascara un plan para derrocarlo.

Maduro defiende que Venezuela es un territorio libre de cultivos y que apenas una mínima fracción de la droga producida en Colombia es transportada a través de su territorio.

Venezuela ha mostrado múltiples operaciones antidrogas en medio de las maniobras militares de Estados Unidos en aguas internacionales.

Fuerzas estadounidenses han confirmado desde el 2 de septiembre bombardeos a 14 supuestas narcolanchas con saldo de al menos 57 muertos, según Washington.

