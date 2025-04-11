CANAL RCN
Colombia

Golpe al narcotráfico en Nariño: incautan más de 300 kilos de marihuana en la vía Panamericana

Las autoridades detuvieron un vehículo que tenía en su interior 219 paquetes rectangulares ocultos en compartimentos internos, los cuales contenían marihuana prensada.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
03:15 p. m.
Un operativo adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía en Nariño permitió la captura de un hombre y la incautación de más de 300 kilogramos de marihuana que eran transportados por la vía Panamericana, en el sur del país.

Incautan 300 kilos de marihuana en la vía panamericana

Durante labores de registro y control, los policías detuvieron un vehículo particular que levantó sospechas.

Al realizar la inspección, hallaron en su interior 219 paquetes rectangulares ocultos en compartimentos internos, los cuales contenían marihuana prensada. En total, el cargamento sumó 323 kilogramos de estupefacientes.

El conductor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto el vehículo como la sustancia incautada quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Según la Policía, este resultado representa un golpe contundente a las redes criminales que utilizan los corredores viales del sur del país para el transporte de drogas ilícitas.

Policía incautó 300 kilos de marihuana en Nariño

La acción oportuna de los uniformados evitó que más de 300 kilos de marihuana llegaran a zonas urbanas, donde su distribución podría haber tenido un grave impacto en la seguridad y la salud pública.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño, destacó el compromiso del personal operativo y reiteró la importancia de mantener los controles en las carreteras:

“Cada captura y cada incautación representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico. Seguiremos fortaleciendo los controles en las vías del departamento para garantizar la tranquilidad ciudadana”, afirmó el oficial.

