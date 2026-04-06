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Capturan a presunto integrante del ELN tras disturbios en la Universidad de Antioquia

Alias ‘Cuervo’ fue capturado en Medellín y las autoridades aseguran que encontraron elementos que evidenciarían vínculos con el ELN.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:50 p. m.
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La captura de un presunto integrante del ELN tras los disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia abrió una nueva línea de investigación sobre la posible participación de estructuras armadas ilegales en los hechos de violencia registrados dentro del campus universitario.

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Según informaron las autoridades, dos personas fueron capturadas tras los disturbios. De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos habría disparado con arma de fuego contra tanquetas de la Policía Nacional desde el interior de la institución educativa.

La situación se presentó el miércoles 3 de junio y obligó a la evacuación inmediata de estudiantes y personal administrativo. Lo que inicialmente fue reportado como un episodio de alteración del orden público tomó una mayor dimensión luego de que las autoridades confirmaran la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Cuervo’, señalado como uno de los principales articuladores de los desmanes.

¿Qué encontraron las autoridades en la vivienda de alias ‘Cuervo’?

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en una vivienda ubicada en el noroccidente de Medellín, en Castilla. Durante el allanamiento fueron halladas banderas y panfletos alusivos al ELN.

Las autoridades también reportaron la incautación de equipos tecnológicos como un dron, cámaras, discos duros y antenas. Estos elementos son analizados como parte de la investigación para establecer el nivel de organización, comunicación y capacidad logística que habría detrás de los disturbios.

¿Por qué las autoridades relacionan los disturbios con el ELN?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los elementos encontrados durante la diligencia judicial evidencian una conexión con el ELN y descartó que se tratara únicamente de una manifestación estudiantil.

Se les cayó la máscara. No dejemos que incendien a Colombia. Desde Medellín vamos a dar esa lucha. No hay excusa para que alguien le haga daño a otro

La investigación continúa mientras las autoridades analizan el material técnico y documental encontrado en la vivienda de alias ‘Cuervo’. El objetivo es establecer si existen redes de apoyo o más personas vinculadas a los hechos violentos.

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