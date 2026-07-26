Aprueban proyecto que autoriza suscribir el contrato para modernizar el Atanasio Girardot

El estadio Atanasio Girardot es uno de los puntos más importantes de Medellín. Aparte de ser el espacio en donde juegan Atlético Nacional y el DIM, se ha vuelto un lugar clave para el comercio y el turismo.

Hace algunos días, en el Concejo de Medellín se aprobó el proyecto de acuerdo 94 de 2026. Con 18 votos a favor, hubo luz verde para que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, suscriba el contrato de concesión para modernizar el estadio de fútbol.

¿Qué propone la iniciativa?

“Esta decisión busca consolidar un modelo de gestión especializado que fortalezca la sostenibilidad, optimice la operación y proyecte el desarrollo del estadio, garantizando una administración moderna y con visión de futuro para este importante escenario de ciudad”, afirmó el concejo.

El cabildante Milton Vasco aseguró que el estadio tiene un deterioro en su infraestructura, lo cual estaría siendo el impedimento para que su capacidad se vea limitada a la hora de querer albergar eventos de talla internacional.

¿Cómo sería la inversión?

Por eso, sostuvo que el acuerdo va de la mano con la necesidad de fortalecer el deporte en Medellín, así como el comercio alrededor del estadio. En ese orden de ideas, consideró que el modelo de concesión tendría sostenibilidad financiera.

La iniciativa contempla modernización de graderías, renovación de silletería, adecuación y actualización de unidades sanitarias, mejoramiento de circulaciones internas y accesos, intervención de locales comerciales y zonas gastronómicas, modernización de salas VIP, espacios para prensa, camerinos, áreas de servicio al deportista y zonas logísticas.

En cuanto a la financiación, se plantea una participación mayoritaria de deuda bancaria, la cual aportaría el 55 % de la inversión total. En cuanto al 45 % restante, sería responsabilidad del sector público.