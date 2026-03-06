Insólito: Feid apareció cantando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia

Salomón Villada, más conocido artísticamente como Feid, generó gran conmoción al aparecer, de manera repentina, en las instalaciones de la Universidad de Antioquia en el marco de la inauguración de la semana estudiantil.

Su llegada al recinto ya ha generado amplias reacciones, pues el artista compartió con varios de los estudiantes de la facultad de artes de la cual su padre es profesor.

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Feid llegó a la Universidad de Antioquia

La llegada del cantante generó amplias expectativas entre todos los estudiantes, quienes se reunieron en la plazoleta central de la institución para ver la presentación del que fue uno de sus compañeros en años pasados.

Videos publicados, desde el Instagram oficial de la Universidad, se observa el instante previo a que el paisa subiera al escenario. El conmovedor momento muestra la sentida despedida que sus padres le dan por medio de besos y bendiciones para continuar con su recorrido a la tarima del evento.

La emoción del público no se hizo esperar ya que el hombre interpretó algunas de sus canciones más famosas como ‘Luna’ y ‘Alakran’. Así mismo, en medio del pequeño concierto, el paisa decidió ponerse la chaqueta oficial de la institución que llevaba mensajes en la parte trasera.

Dicho gesto ya ha desatado gran emoción entre toda la comunidad académica, pues algunos jóvenes recordaron los inicios del cantante ya que este realizaba pequeños conciertos a capella cuando todavía no había logrado el reconocimiento mundial que posee hoy en día.

Así mismo, el cantante aprovechó su aparición en tarima para exaltar el talento de todos los estudiantes de la institución y reconoció que su presentación correspondió a una sorpresa por parte de su padre, quien es maestro de la facultad de artes.

¿Karol G publicó foto junto a Feid?

Por otro lado, se generó una amplia discusión en redes tras especularse sobre una fotografía que Carolina compartió recientemente en su Instagram. En la instantánea se le observa con un hombre que, según internautas, contaba con características físicas bastantes similares a las del paisa.

No obstante, la identidad del sujeto podría corresponder a un famoso músico que ya habría trabajado con la "Bichota" en ocasiones pasadas.