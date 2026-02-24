CANAL RCN
Marihuana con stickers de Batman: así era como se hacían identificar 'Los Jockers' en Bogotá

Dos personas pertenecientes a la organización ya fueron dejadas a disposición de las autoridades.

Droga con stickers de Batman
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:05 a. m.
En medio de un operativo de registro y control de la Policía Nacional en la localidad de Antonio Nariño, descubrieron más de 4.000 dosis de estupefacientes que, según las autoridades, estarían destinadas al expendio en el sector Comuneros.

En medio del procedimiento, también fue hallada un arma de fuego.

Descubren y capturan a dos miembros de 'Los Jockers' en Bogotá

La acción policial se llevó a cabo durante labores de patrullaje, verificación y control. En ese momento, los uniformados detectaron a un hombre de 27 años y a una mujer de 30 en actitud sospechosa.

Al notar la presencia de la Policía, estas personas intentaron evadir el procedimiento. Sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna para practicarles el respectivo registro.

Durante la requisa, los uniformados incautaron un arma de fuego y más de 4.000 dosis de estupefacientes. Entre las sustancias halladas se encontraban marihuana, bazuco y base de coca.

El símbolo que identificada a la banda en la venta de droga

Parte del material presentaba un logo alusivo a “Batman”, presuntamente utilizado como distintivo para su comercialización.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos serían integrantes de una estructura conocida como 'Los Jokers', dedicada al expendio de sustancias psicoactivas en la localidad.

Ambos fueron capturados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, junto con los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los cargos imputados.

Asimismo, se estableció que el hombre registra anotaciones judiciales por el delito de hurto.

