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Cayeron integrantes de 'Los Orión', banda dedicada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador

Los artefactos serían destinados a cometer acciones terroristas de grupos criminales. En el operativo fue capturado alias Mauro, cabecilla de la estructura.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
02:40 p. m.
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Continúa la ofensiva de las autoridades contra distintas organizaciones criminales en el país. En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó un exitoso y contundente golpe al grupo criminal ‘Los Orión’.

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Cayeron integrantes de 'Los Orión'

La organización criminal se dedicaba al tráfico de explosivos, pero gracias a los operativos adelantados por los uniformados en Antioquia y Cundinamarca, fueron capturados seis de sus integrantes.

Según la información de la Policía, entre los capturados está alias Mauro, señalado cabecilla y responsable del tráfico transnacional de explosivos provenientes de destinos internacionales como Chile, Perú y Ecuador.

Los artefactos serían destinados a cometer acciones terroristas de grupos criminales. En el operativo también se logró la incautación de 17.000 detonadores, 2 armas de fuego, munición, $7,2 millones en efectivo, 9 celulares y 1 vehículo.

El presidente Abelardo de la Espriella también compartió información sobre el operativo en su cuenta oficial de X y aseguró que ‘Los Orión’ tenían alianzas criminales con estructuras como la Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Además, dejó por sentado que dispondrá las acciones necesarias para no darles tranquilidad.

“Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales. Los vamos a perseguir dentro y fuera de nuestras fronteras. No van a tener un minuto de tranquilidad”, aseguró.

Por su parte, la Policía confirmó que continuará trabajando en los territorios para “anticiparnos al delito y proteger la vida de los colombianos”.

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Nuevo balance del presidente

El mandatario también compartió en su red social el más reciente balance de las operaciones de la Fuerza Pública contra el narcotráfico.

Entre los principales resultados, destacó la destrucción de un laboratorio en El Retorno, Guaviare, donde fueron incautados 800 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de pasta base y grandes cantidades de insumos para la producción de drogas.

También se reportó la incautación de 1,55 toneladas de marihuana en Palmira y 24 kilogramos de base de coca en Taminango, Nariño.

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