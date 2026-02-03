Lluvias en Colombia irían hasta abril, pero la temporada de calor se extenderá varios meses

Las lluvias en Colombia en este inicio de 2026 han dejado emergencias en diferentes regiones del país, las cuales están condicionadas por diferentes factores climáticos y meteorológicos. De acuerdo a las estimaciones de expertos, empezarían a ceder hasta el mes de abril.

Según el Centro de Predicción Climática del NWS, el fenómeno de La Niña está entrando en su etapa neutral y tendría incidencia en Colombia y países cercanos hasta el mes de abril, recordando que esta condición provoca incrementos de las precipitaciones por encima de los promedios históricos, entre otros factores.

En cuanto al Ideam, indicaron que debido a factores como el frente frío en el continente, es probable que las lluvias durante el mes de marzo serán 41,6% más intensas que en el mismo mes de 2025, según el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo.

La temporada de calor en Colombia

Según el NWS, durante el verano en el hemisferio norte (junio-agosto) hay un 56% de probabilidades de que predomine el estado neutral, indicando que después de este periodo de tiempo, hay un 50-60% de probabilidad de formación del fenómeno del Niño.

Cabe recordar que en este caso, las lluvias van a disminuir, principalmente en las regiones Andina y Caribe, generando un aumento de temperaturas por encima de lo normal y un estrés hídrico, lo cual es clave para la agricultura y el abastecimiento de agua en algunas zonas.

De acuerdo a las estimaciones, esta condición se prolongaría hasta el mes de noviembre, por lo que hasta fin de año e inicios de 2027 habría una temporada calurosa. Eso sí, la entidad deja claro que los pronósticos para esa época del año tienden a tener menor precisión.

FOTO: NOAA

Impactos de El Niño y la Niña en la agricultura

De acuerdo al Instituto de Desarrollo de Investigación Agropecuaria Tecnificada (IDIAT), estos fenómenos son de los factores climáticos que más afectan la agricultura colombiana, pues hay una condición de vulnerabilidad por la variedad climática.

Impactos principales del fenómeno de la Niña sobre los cultivos y su producción.

Exceso de lluvias y suelos saturados.

Mayor presión de enfermedades.

Menor radiación solar.

Impacto en de El Niño en la agricultura colombiana

El Ministerio de Agricultura ha identificado varios efectos negativos de El Niño, como variaciones en el rendimiento de cultivos, disminución del caudal de ríos, un mayor riesgo de incendios forestales y posibles racionamientos de agua.