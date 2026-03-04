Abuelito de 82 años cayó en cruel estafa en Bogotá: así fue como pidieron un crédito millonario a su nombre

La tranquilidad de Manuel González, un adulto mayor de 82 años, se rompió con una llamada que parecía traer una buena noticia. Le informaron que era beneficiario de un bono por reintegro del IVA por 380 mil pesos.

Lo que sonaba como un alivio económico terminó convertido en una pesadilla financiera y emocional para él y su familia.

Adulto mayor fue víctima de estafa en Bogotá: pidieron un crédito a su nombre

Según relató su hija, Maritza González, a su padre lo contactaron para decirle que debía acercarse a reclamar el dinero.

Y lo llaman a decirle que era beneficiario de un bono por el reintegro del IVA de 380 mil pesos y lo citan en un edificio súper elegante.

Confiando en la llamada, el adulto mayor acudió a la dirección indicada en el occidente de Bogotá. Creía que recibiría el dinero prometido. Sin embargo, todo se trataba de una modalidad de estafa en la que los delincuentes obtienen datos personales para abrir productos financieros sin autorización.

Pasaron aproximadamente dos meses antes de que comenzaran los cobros. Así lo explicó Manuel González:

Como a los dos meses empezaron a cobrar, fue cuando yo me di cuenta y dije, pero ¿por qué? Si yo no he solicitado ningún préstamo ni nada de eso, entonces ya me enteré que sí que tenía un préstamo en el Banco de Bogotá.

El adulto mayor descubrió que figuraba con una cuenta de ahorros y un crédito millonario a su nombre, productos que asegura nunca pidió.

Caso de abuelito estafado en Bogotá fue archivado y ahora piden respuestas

La familia interpuso denuncia ante la Fiscalía, solicitó aclaraciones al banco y presentó una tutela en busca de respuestas. Sin embargo, según indicaron, el caso fue archivado.

Mientras el proceso avanza sin solución clara, las llamadas continúan. El adulto mayor sigue siendo contactado diariamente por el crédito que figura a su nombre.

Incluso, él mismo ha manifestado que la situación le ha generado afectaciones psicológicas y que su salud se ha visto impactada a raíz de la estafa.

Por ahora el llamado es a no entregar datos personales ni financieros a través de llamadas y a verificar cualquier supuesto beneficio directamente con las entidades oficiales.