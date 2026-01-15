CANAL RCN
Colombia

Detienen en Bogotá al extranjero que sembraba terror en redes: “Guarden sus pertenencias”

Tras viralizar videos con amenazas de robo, el hombre fue localizado en su trabajo y ahora enfrenta un proceso sancionatorio en el que podría ser deportado.

Foto: Migración Colombia / captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
06:39 p. m.
El hombre que durante semanas generó alarma en redes sociales tras publicar videos intimidando a ciudadanos en Bogotá fue ubicado por las autoridades.

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía de Bogotá y Migración Colombia, el ciudadano venezolano fue puesto bajo custodia y ahora enfrenta un proceso administrativo por su permanencia irregular en el país.

El extranjero se había grabado en distintas zonas de la ciudad, especialmente en la avenida Caracas y en el transporte público, lanzando amenazas abiertas:

Guarden sus pertenencias, que no le estamos devolviendo nada a nadie.

Los videos que sembraron terror en Bogotá y los antecedentes del extranjero

Las autoridades establecieron que el ciudadano extranjero se encontraba en Colombia de manera irregular desde 2021.

Además, cuenta con una anotación por hurto de celulares y siete comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en el espacio público.

El caso encendió las alertas no solo por el contenido de los videos, sino por la reiteración de conductas. Desde la Secretaría Distrital de Seguridad señalaron que este tipo de acciones, aunque se difundan como contenido para redes sociales, tienen un impacto real en la percepción de miedo de los habitantes.

Así encontraron al extranjero que amenazaba en redes sociales

La localización del hombre se logró luego de que publicara un nuevo video en el que aparecía junto a otra persona, reiterando mensajes relacionados con hurtos e intimidaciones. Con esa información, las autoridades llegaron hasta un taller de carros en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde trabajaba como pintor automotriz.

En el lugar, funcionarios de Migración Colombia, de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de Bogotá solicitaron los documentos de identificación a los presentes.

El extranjero no contaba con identificación física, visa de trabajo ni Permiso por Protección Temporal, requisitos indispensables para acreditar su estadía legal y su vinculación laboral en el país.

Ante esta situación, Migración Colombia inició un proceso sancionatorio que podría concluir en la deportación o expulsión del territorio nacional, una vez se determine su situación jurídica.

