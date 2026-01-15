Multa por transitar en el día sin carro y sin moto en Bogotá subió en 2026: esto pagarán los infractores

La multa por transitar durante el Día sin carro y sin moto en Bogotá tendrá un incremento en 2026, una situación que ya encendió las alertas entre conductores y motociclistas.

La Alcaldía de Bogotá confirmó la fecha de la próxima jornada y recordó que las sanciones económicas serán más altas frente a las del año anterior.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 036 de 2023, la ciudad deberá cumplir con esta medida el primer jueves de febrero, una estrategia que busca promover la movilidad sostenible y reducir la congestión y la contaminación ambiental en la capital.

Fecha y horario del Día sin carro y sin moto en 2026

Según lo confirmado por la administración distrital, el Día sin carro y sin moto en Bogotá se realizará el jueves 5 de febrero de 2026.

Durante esta jornada, la restricción aplicará desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., lapso en el que no podrán circular vehículos particulares ni motocicletas, salvo las excepciones definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Desde la entidad se advirtió que el objetivo de la medida es “asegurar el cumplimiento de la restricción y evitar que se presenten ventajas indebidas frente a quienes sí acatan la norma”. Por ahora, no se ha anunciado ninguna modificación excepcional a la fecha ni al horario.

¿De cuánto es la multa en 2026 y por qué aumentó?

Quienes incumplan la restricción estarán incurriendo en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, la cual corresponde a “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Para 2026, esta sanción tiene un valor de $633.200, de acuerdo con la tabla de autoliquidación vigente. La cifra representa un aumento frente a 2025, cuando la multa era de $604.100, es decir, $29.100 más.

Además del comparendo, las autoridades de tránsito están facultadas para ordenar la inmovilización del vehículo, lo que incrementa considerablemente el costo final para el infractor.

A la multa se suman el servicio de grúa y los días de parqueadero en patios, gastos que pueden superar fácilmente varios cientos de miles de pesos adicionales.

Por eso, la recomendación es clara: revisar con anticipación si se está cobijado por alguna excepción y evitar circular ese día para no afectar el bolsillo.