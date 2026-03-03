El general (r) Miguel Maza Márquez fue dejado en libertad condicional

El juzgado 16 de ejecución de penas concedió la libertad condicional al general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sentenciado por su responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Tendrá un período de prueba.

"(...) resuelve conceder al sentenciado la libertad condicional, con un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, contados a partir de la suscripción del acta de compromiso, previa constitución de caución prendaria en cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Maza Márquez insistió durante el juicio en que no tuvo que ver con el asesinato de Galán.

Maza Márquez como coautor del magnicidio de Luis Carlos Galán

Maza Márquez, detenido desde 2013, fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 durante un evento público en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La Corte Suprema de Justicia declaró al general en retiro como "coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas". Según señaló el alto tribunal, el exdirector del DAS hizo parte del plan para asesinar a Galán debilitando su esquema de seguridad.

Maza nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza. Según la Fiscalía, una persona que "no era idónea para el ejercicio del cargo y al parecer estaba vinculada con los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio".

"Se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio" dijo la corte en su decisión.

El exdirector del DAS dijo durante su juicio en 2015 que no tuvo que ver con el asesinato de galán y fue el candidato presidencial quien le pidió otro jefe de escoltas porque el anterior "jugaba con los escoltas" y llevaba comentarios a su esposa de sus actividades.

Por el crimen también fueron condenados alias Popeye, miembro del Cartel de Medellín y el exministro de Justicia Alberto Santofimio.