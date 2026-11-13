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Cárcel para Carlos Oyola, presunto hacker de la DNI: habría alterado notas en la UNAD

La Fiscalía le imputó varios delitos relacionados con supuestas alteraciones a sistemas informáticos.

Cárcel para Carlos Oyola.
Cárcel para Carlos Oyola. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 13 de 2026
02:54 p. m.
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Un juez envió a la cárcel a Carlos Andrés Oyola, el presunto hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente alterar notas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

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La Fiscalía le imputó concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.

Obtuvo dos títulos para llegar a un cargo público

Al parecer, Oyola habría sido un enlace entre estudiantes y personas que tenían acceso a los sistemas informáticos de la institución. Con ello, presuntamente alteró sus calificaciones para así obtener títulos profesionales que luego le sirvieron para llegar al sector público.

Se sospecha que este hombre, además, le habría alterado las notas a un mínimo de 19 estudiantes que no habían cumplido con los requisitos. Esto, en el periodo correspondiente de 2017 a 2023.

Así las cosas, al interior de la universidad, Oyola supuestamente construyó una estructura criminal, la cual solo constaba en que los estudiantes le pidieran modificar las calificaciones. Para ello, se cree que tuvo nexos con personas que tenían acceso a los sistemas tecnológicos.

Alteró calificaciones de más de 10 personas

A cambio, habría recibido beneficios. Particularmente con su historial académico, las pesquisas han revelado que habría modificado sus notas en más de 40 ocasiones, lo cual le habría permitido graduarse como ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública.

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Oyola pudo tener cargos públicos, al igual que las personas que, al parecer, también les ajustó ilícitamente las calificaciones.

No aceptó ninguno de los cargos y fue enviado a la cárcel. Cabe mencionar que, luego de que lo capturaran en Neiva, se destapó su supuesto papel en la DNI, en el que presuntamente habría tenido intenciones de alterar las elecciones de 2026.

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