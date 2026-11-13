Se entregó el agresor del agente de tránsito en Medellín: lo amenazó con un cuchillo

Un caso que generó indignación en Medellín llegó a un punto de inflexión esta semana cuando el joven captado en video amenazando con un arma blanca a un agente de tránsito, se entregó voluntariamente a las autoridades en la estación de Policía de La Candelaria.

El incidente que desencadenó esta situación ocurrió cuando al joven le fue inmovilizada su motocicleta por no portar licencia de conducción.

Días después, el hombre localizó al agente de tránsito responsable de la sanción y lo confrontó agresivamente en pleno centro de Medellín, amenazándolo con un cuchillo mientras lo increpaba, según quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presión social y mediática habría sido determinante para que el agresor tomara la decisión de presentarse ante las autoridades.

Así se entregó el agresor del agente de tránsito en Medellín

Al entregarse en la estación de Policía, los uniformados le impusieron un comparendo por la infracción de tránsito.

Posteriormente, fue conducido de manera inmediata por la policía y la Sijín, siendo puesto a disposición de la Fiscalía para que continúe el proceso judicial correspondiente.

A pesar de su entrega voluntaria, el joven quedó en libertad debido a que hasta el momento no se ha expedido una orden de captura en su contra.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esto no implica que sea declarado inocente, ya que continúa vinculado formalmente a la investigación y deberá responder ante la justicia por sus acciones.

Otros ataques a agentes de tránsito

Durante esta misma semana, se registraron dos ataques contra funcionarios de tránsito en Medellín por parte de conductores infractores, evidenciando un patrón de intolerancia y violencia que las autoridades buscan contrarrestar.

El episodio refleja los desafíos que enfrentan diariamente los agentes de tránsito en el ejercicio de sus funciones, expuestos a situaciones de riesgo cuando sancionan infracciones viales.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para respetar la labor de los funcionarios públicos y resolve

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r los desacuerdos por vías institucionales y legales.