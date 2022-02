Cárcel para alias Gamboa por atentado con explosivos contra el Esmad en Cali

Fue enviado a la cárcel Javier Gamboa Murillo, alias Gamboa, quien es señalado, por la Fiscalía, de ser uno de los responsables del atentado terrorista del pasado 7 de enero contra un grupo del Esmad en Cali. Este lamentable ataque con explosivos dejó 14 personas heridas, la mayoría de ellos, miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con el máximo ente acusador, alias Gamboa, es miembro del frente urbano del ELN y era el responsable de proporcionar información sobre los movimientos del Esmad en la capital del Valle del Cauca.

Ataque con explosivos al Esmad

Dos días después de los hechos, se conocieron algunos elementos de la investigación del atentado que dejó 13 policías heridos. “Tenemos claro que fueron de 15 a 20 kilos de explosivos de alto poder, estamos por identificar el tipo de explosivo y cuántos personas participaron en el hecho”, informó Fernando Murillo, director de la Dijín.

Interceptaciones telefónicas

Noticias RCN conoció las interceptaciones entre supuestos integrantes del ELN que habrían coordinado el atentado en contra del Esmad de la Policía en Cali.

La Policía y la Fiscalía recientemente anunciaron la captura de cinco presuntos integrantes del grupo criminal.

“Les tira un evento (atentado) bien bueno a estas motorizadas (patrulla de Policía) y uno les quita esa m…”, se escucha en uno de los audios.

Presuntamente así fue como alias Quirikí, integrante de la red urbana del ELN en el sur del país y quien, además sería el encargado de liderar el reclutamiento de menores, habría coordinado el atentado contra una patrulla de la Policía en Cali.

“El man que me ofrecía las piñas me dijo que lo que necesitará estaba al día, sino que como no hay billete, no me consigue dos cohetes para matar. Si esto no se pone bueno voy a ponerles un correteo”.

Capturados

Según la Fiscalía, cinco personas fueron capturadas por presuntamente pertenecer a la red urbana de la organización criminal y quienes se encargaban de sembrar terror en la ciudad.

“Quiero decirles que, en apenas 21 días, la Fiscalía esclareció el reprochable atentado contra el Esmad de la Policía Nacional ocurrido el 7 de enero en Cali”, señaló Francisco Barbosa, fiscal general de la nación.

Élber Platicón Cuero, alias Quirikú, está entre los capturados.

En las interceptaciones quedó claro que las milicias urbanas del ELN lo único que querían era acabar con los policías y provocar actos terroristas en el sur del país.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, las 5 personas capturadas fueron enviadas a la cárcel.