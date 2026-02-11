Cárcel para el hombre que agredió en repetidas oportunidades a policía en el norte de Bogotá

La justicia envió a la cárcel al hombre que fue captado en video golpeando en repetidas ocasiones a un integrante de la Policía en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

Se trata de Álvaro Salgado, quien fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, cargos que no aceptó. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.

El caso se conoció inicialmente a través de redes sociales, donde circuló el video de la agresión ocurrida en vía pública y a plena luz del día en el barrio San Pedro, en la localidad de Suba.

Las imágenes muestran cómo lo que habría comenzado como un llamado de atención por una presunta maniobra peligrosa en la vía terminó en un acto de intolerancia que derivó en golpes contra el uniformado y daños al vehículo oficial.

Según se observa en el registro audiovisual, el hombre discutía con el policía, quien se encontraba en la patrulla. En medio del altercado, el uniformado descendió del vehículo y señaló al ciudadano, quien respondió propinándole un puño en el rostro.

El impacto hizo que el policía perdiera momentáneamente el equilibrio y se golpeara contra una motocicleta cercana. Posteriormente, el agresor lanzó una patada y otro golpe en la cara, mientras una uniformada intervenía para controlar la situación.

Judicialización y delitos imputados

Tras la captura en flagrancia, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, que avanzó en su judicialización por violencia contra servidor público. Además, le fue imputado el delito de daño en bien ajeno, en relación con los presuntos daños ocasionados al vehículo oficial durante el altercado.

Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal, aunque el procesado no aceptó los cargos.

El director de la Policía, general William Rincón, rechazó públicamente lo ocurrido y afirmó que “quien agrede a un policía, agrede a Colombia”, señalando que estos hechos no quedarán en la impunidad.