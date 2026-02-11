Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

La Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de la Mujer se pronunciaron tras la aprobación en plenaria del Concejo de Bogotá del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que crea la denominada “Ruta por la Vida" dirigida a mujeres gestantes, lactantes y vida por nacer.

RELACIONADO Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

Las entidades expusieron consideraciones técnicas y jurídicas relacionadas con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la competencia para definir rutas en salud y el alcance constitucional de la iniciativa.

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud recordó que la definición de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) es competencia exclusiva del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la Resolución 3202 de 2016.

Estas rutas son de obligatorio cumplimiento en todo el país y establecen los lineamientos técnicos para garantizar la prestación integral de servicios. En ese marco, precisó que en Bogotá "ya se implementa la ruta materno-perinatal, adoptada mediante la Resolución 3280 de 2018 y modificada por la Resolución 051 de 2023".

Según la entidad, esta ruta vigente contempla acciones en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y garantiza el acceso a servicios seguros y de calidad, incluida la IVE, en el marco de la autonomía y la autodeterminación reproductiva.

Secretaría de la Mujer emite concepto de no viabilidad

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que, durante el trámite del Proyecto 340 en el Concejo, emitió un concepto de no viabilidad jurídica.

RELACIONADO Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

La entidad sostuvo que algunas disposiciones podrían resultar incompatibles con el estándar constitucional en materia de derecho fundamental a la salud plena, derechos sexuales y reproductivos y libre desarrollo de la personalidad.

La Secretaría advirtió que el uso aislado de la frase “alternativas a la IVE” podría desarticular el enfoque integral del derecho a la salud y no cumplir con el estándar constitucional de protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Competencias y posible duplicidad normativa

Ambas entidades coincidieron en señalar que la competencia para definir política pública en materia de IVE y expedir reglamentaciones corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022.

Asimismo, indicaron que el Ministerio de Salud es el único ente facultado para definir las RIAS y dictar lineamientos técnicos y operativos en esta materia.