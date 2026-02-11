VIDEO | Soldado rescató y adoptó a un perrito que se ahogaba en las inundaciones de Córdoba
El militar lo bautizó ‘Agua’ tras salvarlo de las inundaciones en Montería. Su rescate quedó grabado en video.
07:07 p. m.
En medio de las graves inundaciones en Córdoba, un gesto de humanidad emergió en medio del desastre cuando el soldado profesional José Manuel Fuentes rescató a un perrito que luchaba por sobrevivir, ahogándose entre los escombros.
Entre los escombros y el agua que quedaron en la Comuna 2 de Montería, apareció un perro temblando, aferrado únicamente a su instinto de supervivencia. Así describió el soldado el momento:
Pues mucha tristeza, le parte a uno el corazón. Los animalitos no se pueden defender solos, al menos nosotros las personas podemos buscar la forma de salir.
Video captó el momento exacto en el que un soldado rescató a un perrito ahogándose
El soldado Fuentes no dudó en lanzarse al agua para realizar el rescate.
Sin órdenes ni protocolos de por medio, extendió sus brazos y levantó al animalito con cuidado. En ese gesto no había órdenes ni protocolos, solo humanidad.
Las inundaciones en Córdoba han afectado a miles de personas y animales, dejando comunidades enteras bajo el agua.
La emergencia ha movilizado a autoridades y fuerzas militares para realizar labores de rescate y asistencia humanitaria en la región.
Soldado adoptó al perrito que rescató y lo bautizó ‘Agua’
Tras el rescate, el soldado profesional tomó una decisión que refleja su compromiso con los animales en situación de vulnerabilidad.
Yo decidí adoptarlo, ya con esto son tres perros que adopto, que he rescatado independientemente de otras situaciones.
El militar bautizó al animal con el nombre de ‘Agua’, en referencia directa a las circunstancias del encuentro.
Se llamará agua, agua, pues por la situación, en la situación que lo encontramos y debido a eso el nombre.