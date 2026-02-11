CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Soldado rescató y adoptó a un perrito que se ahogaba en las inundaciones de Córdoba

El militar lo bautizó ‘Agua’ tras salvarlo de las inundaciones en Montería. Su rescate quedó grabado en video.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
07:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las graves inundaciones en Córdoba, un gesto de humanidad emergió en medio del desastre cuando el soldado profesional José Manuel Fuentes rescató a un perrito que luchaba por sobrevivir, ahogándose entre los escombros.

VIDEO | Gobernador de Córdoba y sus escoltas salvaron a motociclista que era arrastrado por un río
RELACIONADO

VIDEO | Gobernador de Córdoba y sus escoltas salvaron a motociclista que era arrastrado por un río

Entre los escombros y el agua que quedaron en la Comuna 2 de Montería, apareció un perro temblando, aferrado únicamente a su instinto de supervivencia. Así describió el soldado el momento:

Pues mucha tristeza, le parte a uno el corazón. Los animalitos no se pueden defender solos, al menos nosotros las personas podemos buscar la forma de salir.

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba
RELACIONADO

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

Video captó el momento exacto en el que un soldado rescató a un perrito ahogándose

El soldado Fuentes no dudó en lanzarse al agua para realizar el rescate.

Sin órdenes ni protocolos de por medio, extendió sus brazos y levantó al animalito con cuidado. En ese gesto no había órdenes ni protocolos, solo humanidad.

Las inundaciones en Córdoba han afectado a miles de personas y animales, dejando comunidades enteras bajo el agua.

La emergencia ha movilizado a autoridades y fuerzas militares para realizar labores de rescate y asistencia humanitaria en la región.

Gobernador de Córdoba le habló claro al presidente Petro sobre el impuesto a los licores
RELACIONADO

Gobernador de Córdoba le habló claro al presidente Petro sobre el impuesto a los licores

Soldado adoptó al perrito que rescató y lo bautizó ‘Agua’

Tras el rescate, el soldado profesional tomó una decisión que refleja su compromiso con los animales en situación de vulnerabilidad.

Yo decidí adoptarlo, ya con esto son tres perros que adopto, que he rescatado independientemente de otras situaciones.

El militar bautizó al animal con el nombre de ‘Agua’, en referencia directa a las circunstancias del encuentro.

Se llamará agua, agua, pues por la situación, en la situación que lo encontramos y debido a eso el nombre.

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados
RELACIONADO

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Salud

Minsalud denuncia irregularidades en Fondo Nacional de Salud para personas privadas de la libertad

Animales

Seis perros habrían sido envenenados en institución educativa de Bogotá: dos fallecieron

Secuestro en Colombia

Senadora Aida Quilcué radicó denuncia por su secuestro: ya apuntan a posibles responsables

Otras Noticias

Estados Unidos

Falleció uno de los actores más emblemáticos de la TV juvenil de los 90: murió a los 48 años

Ícono de la televisión juvenil murió a los 48 años tras luchar contra el cáncer.

Cine

Vuelve la Fiesta del Cine en Colombia: entradas desde $8.000 y películas disponibles

Vuelve la Fiesta del Cine a Colombia este 19 y 20 de febrero con entradas desde $8.000. Conozca las salas participantes y las películas disponibles.

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas