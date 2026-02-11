Minsalud denuncia irregularidades en Fondo Nacional de Salud para personas privadas de la libertad

El Ministerio de Salud radicó ante la Fiscalía y la Procuraduría una denuncia formal por presuntas irregularidades en la administración de recursos para la atención en salud de personas privadas de la libertad en las distintas cárceles del país.

De acuerdo con la cartera, que además hace parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para PPL, se habrían evidenciado actuaciones extrañas por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, y de la Fiduprevisora.

Al parecer, ambas entidades habrían ejecutado acciones que no fueron sometidas no aprobadas por el Consejo Directivo.

Personas privadas de la libertad no están afiliadas al SGSS

Según el Ministerio, al menos 104.000 personas privadas de la libertad están en este momento sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social, por lo que son atendidos directamente por la Fiduprevisora.

No obstante, las cerca de 48.000 personas en prisión domiciliaria si están afiliadas al régimen subsidiario y reciben atención a través de las EPS.

Para el Ministerio, esto representa un tratamiento diferenciado cuya legalidad debería ser investigada.

Estas son las irregularidades denunciadas por el Minsalud

Entre las irregularidades evidenciadas por el Ministerio de Salud se menciona la aprobación del presupuesto para 2026 sin la previa revisión del Consejo; además de la inclusión de un déficit de $70.000 millones atribuido a la Adres, sin un análisis técnico.

A esto se suma la desafiliación de PPL al Sistema de Seguridad Social en Salud, algunos pasivos sin respaldo presupuestal y valores pendientes de giro por más de $52.000 millones, correspondientes a población en prisión domiciliaria.

Otro de los puntos que menciona el ministerio hace referencia a unos contratos fiduciarios sin liquidar, entre los que se encuentra uno que generó pérdidas por más de $81.000 millones.

Además, se habla de la contratación de una empresa por un valor de $400 millones, para la evaluación del modelo de atención en salud, la cual no habría cumplido con los objetivos contractuales por falta de idoneidad técnica y jurídica.

Finalmente, el Ministerio señaló omisiones en la implementación del nuevo modelo en salud para la PPL que ordenó reformular el Consejo Directivo del Fondo, y de algunas denuncias presentadas por el Consejo Directivo.