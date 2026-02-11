Disidencias atacaron con drones y fusil la estación de Policía en Cajibío, tras secuestro de alcalde y senadora

La situación de orden público en el departamento del Cauca se intensificó sobre el mediodía cuando disidencias del Frente Jaime Martínez atacaron con drones y explosivos la estación de Policía del municipio de Cajibío, dejando dos uniformados heridos.

El ataque se produjo horas después del secuestro de dos dirigentes políticos en diferentes puntos del departamento.

El coronel Gerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, explicó cómo Cajibío estuvo bajo fuego:

Sobre las 11:10 de la mañana estos narcoterroristas del Frente Jaime Martínez empezaron un ataque con drones, aproximadamente con 14 artefactos explosivos, los cuales cayeron sobre la estación.

El oficial confirmó que dos patrulleros resultaron heridos y fueron evacuado por vía aérea.

Atacaron con drones, explosivos y ametralladora la estación de Policía de Cajibío

El coronel Bedoya detalló que el ataque incluyó ráfagas de fusil desde un cerro vecino.

"De inmediato activamos los protocolos con el Ejército Nacional y en el lapso de media hora ya estaba el helicóptero recogiendo a nuestro policía herido y el ejército entrando al casco urbano de Cajibío", explicó el comandante.

Afortunadamente, los artefactos explosivos no impactaron a la población civil, cayendo únicamente sobre las instalaciones policiales.

Violento ataque en Cajibío tras el secuestro de un alcalde y una senadora

Horas antes del ataque, el alcalde del municipio de Morales fue secuestrado en plena vía Panamericana. Así lo explicó el alcalde Óscar Guachetá, quien en medio de la situación resultó herido en la cabeza:

Fuimos despojados del vehículo, pero también de nuestros chalecos que nos había asignado la UNP.

En un incidente separado, la senadora indígena Aida Quilcué también fue secuestrada en la Transvestal del Libertador, principal vía que comunica a Cauca y Huila.

Ambos dirigentes fueron liberados rápidamente gracias a la presión ejercida por la Guardia Indígena y la Fuerza Pública.

Las autoridades civiles han solicitado redoblar esfuerzos en la vigilancia de las principales vías del departamento.

Capturan a hombre recién salido de cirugía con cargamento de creepy

En medio de la crisis de seguridad, las autoridades reportaron la incautación de 600 kilos de marihuana tipo creepy en un operativo realizado sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas.

El coronel Bedoya señaló un detalle insólito: "El sujeto que transportaba este alijo acababa de salir de cirugía, estaba en muletas, al parecer tenía fracturas en sus extremidades".

El comercio en Cajibío cerró sus puertas y el sector institucional fue evacuado durante el ataque.

A pesar de la intensidad del asedio, el comandante policial confirmó que "a esta hora la población del municipio está con total normalidad", aunque persiste la preocupación por la escalada de violencia en la región.