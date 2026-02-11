CANAL RCN
Colombia Video

Disidencias atacaron con drones y fusil la estación de Policía en Cajibío, tras secuestro de alcalde y senadora

El Frente Jaime Martínez lanzó 14 artefactos explosivos contra uniformados. Horas antes secuestraron al alcalde de Morales y la senadora Aida Quilcué.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
07:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La situación de orden público en el departamento del Cauca se intensificó sobre el mediodía cuando disidencias del Frente Jaime Martínez atacaron con drones y explosivos la estación de Policía del municipio de Cajibío, dejando dos uniformados heridos.

Reportan el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en el Cauca
RELACIONADO

Reportan el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en el Cauca

El ataque se produjo horas después del secuestro de dos dirigentes políticos en diferentes puntos del departamento.

El coronel Gerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, explicó cómo Cajibío estuvo bajo fuego:

Sobre las 11:10 de la mañana estos narcoterroristas del Frente Jaime Martínez empezaron un ataque con drones, aproximadamente con 14 artefactos explosivos, los cuales cayeron sobre la estación.

El oficial confirmó que dos patrulleros resultaron heridos y fueron evacuado por vía aérea.

Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado
RELACIONADO

Reto viral terminó en muerte: influencer saltó al río Cauca y el fatal desenlace quedó grabado

Atacaron con drones, explosivos y ametralladora la estación de Policía de Cajibío

El coronel Bedoya detalló que el ataque incluyó ráfagas de fusil desde un cerro vecino.

"De inmediato activamos los protocolos con el Ejército Nacional y en el lapso de media hora ya estaba el helicóptero recogiendo a nuestro policía herido y el ejército entrando al casco urbano de Cajibío", explicó el comandante.

Afortunadamente, los artefactos explosivos no impactaron a la población civil, cayendo únicamente sobre las instalaciones policiales.

Multitud intentó quemar vivos a agentes de Policía en Cauca: tuvieron que refugiarse en un colegio
RELACIONADO

Multitud intentó quemar vivos a agentes de Policía en Cauca: tuvieron que refugiarse en un colegio

Violento ataque en Cajibío tras el secuestro de un alcalde y una senadora

Horas antes del ataque, el alcalde del municipio de Morales fue secuestrado en plena vía Panamericana. Así lo explicó el alcalde Óscar Guachetá, quien en medio de la situación resultó herido en la cabeza:

Fuimos despojados del vehículo, pero también de nuestros chalecos que nos había asignado la UNP.

En un incidente separado, la senadora indígena Aida Quilcué también fue secuestrada en la Transvestal del Libertador, principal vía que comunica a Cauca y Huila.

Ambos dirigentes fueron liberados rápidamente gracias a la presión ejercida por la Guardia Indígena y la Fuerza Pública.

Las autoridades civiles han solicitado redoblar esfuerzos en la vigilancia de las principales vías del departamento.

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos deja un muerto y 15 heridos en El Plateado
RELACIONADO

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos deja un muerto y 15 heridos en El Plateado

Capturan a hombre recién salido de cirugía con cargamento de creepy

En medio de la crisis de seguridad, las autoridades reportaron la incautación de 600 kilos de marihuana tipo creepy en un operativo realizado sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas.

El coronel Bedoya señaló un detalle insólito: "El sujeto que transportaba este alijo acababa de salir de cirugía, estaba en muletas, al parecer tenía fracturas en sus extremidades".

El comercio en Cajibío cerró sus puertas y el sector institucional fue evacuado durante el ataque.

A pesar de la intensidad del asedio, el comandante policial confirmó que "a esta hora la población del municipio está con total normalidad", aunque persiste la preocupación por la escalada de violencia en la región.

Funcionaria de la Defensa Civil fue secuestrada en Suárez, Cauca: esto se sabe
RELACIONADO

Funcionaria de la Defensa Civil fue secuestrada en Suárez, Cauca: esto se sabe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

VIDEO | Soldado rescató y adoptó a un perrito que se ahogaba en las inundaciones de Córdoba

Ministerio de Salud

Minsalud denuncia irregularidades en Fondo Nacional de Salud para personas privadas de la libertad

Animales

Seis perros habrían sido envenenados en institución educativa de Bogotá: dos fallecieron

Otras Noticias

Conciertos

Las 'Leyendas del Vallenato' llegan a Bogotá: fecha, artistas y precios de boletería

Las Leyendas del Vallenato llegan a Bogotá este 27 de marzo. Conozca los artistas, el lugar del concierto y los precios de la boletería para esta noche llena de nostalgia.

Estados Unidos

Falleció uno de los actores más emblemáticos de la TV juvenil de los 90: murió a los 48 años

Ícono de la televisión juvenil murió a los 48 años tras luchar contra el cáncer.

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas