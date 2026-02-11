Las 'Leyendas del Vallenato' llegan a Bogotá: fecha, artistas y precios de boletería

Bogotá sigue consolidándose como la capital de los grandes conciertos en Colombia, y marzo llegará con una dosis fuerte de nostalgia y sentimiento.

El próximo 27 de marzo, la ciudad recibirá a varias de las voces más queridas del género en el espectáculo “Las Leyendas del Vallenato”, un evento que promete poner a cantar a todo pulmón a miles de asistentes.

La cita será en el Centro de Eventos Mundo Aventura, un escenario que abrirá sus puertas para una noche cargada de clásicos, recuerdos y puro vallenato romántico.

Las Leyendas del Vallenato se toman Bogotá

El cartel reúne a figuras que marcaron época y que aún hoy siguen sonando en reuniones, fiestas y serenatas. En tarima estarán Alex Manga, Jean Carlos Centeno, Hébert Vargas, Miguel Morales y Daniel Calderón.

Cinco artistas, una sola noche y un repertorio que promete recorrer décadas de éxitos. Será una velada pensada para quienes crecieron con estas canciones y también para nuevas generaciones que han descubierto el vallenato a través de estas voces legendarias.

El evento se realizará en formato carpa dentro del complejo de Mundo Aventura, creando un ambiente cercano e ideal para vivir el concierto como una verdadera celebración.

Fecha, lugar y precios de boletería

La presentación está programada para el 27 de marzo en la Carpa del Centro de Eventos Mundo Aventura. La boletería ya está disponible con varias localidades para todos los presupuestos:

Cabe recordar que los precios de preventa van hasta el 18 de febrero. Luego aumentarán dichos valores.

VIP: $87.400 + servicio ($10.500)

Bronce: $167.100 + servicio ($19.900)

Plata: $216.200 + servicio ($25.800)

Oro: $270.300 + servicio ($32.200)

Leyendas: $314.500 + servicio ($37.500)

Patrocinador: $378.400 + servicio ($45.100).

Con esta nómina de lujo, “Las Leyendas del Vallenato” se perfila como uno de los conciertos imperdibles del primer semestre en Bogotá, la cual será una noche para cantar, brindar y dejarse llevar por la nostalgia vallenata.