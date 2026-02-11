Falleció uno de los actores más emblemáticos de la TV juvenil de los 90: murió a los 48 años

La televisión que marcó a toda una generación perdió a uno de sus rostros más emblemáticos. James Van Der Beek, actor estadounidense que se convirtió en ícono juvenil a finales de los años 90, falleció a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal.

Su nombre quedó ligado para siempre a Dawson’s Creek, una serie que definió una época y lo proyectó como una figura central de la cultura pop televisiva.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, mediante un mensaje en redes sociales en el que informó que el actor murió de manera tranquila y rodeado de su familia. En sus palabras, destacó la fortaleza con la que atravesó la enfermedad y pidió respeto y privacidad para el entorno más cercano durante el proceso de duelo.

James Van Der Beek enfrentó el cáncer con discreción y fortaleza

El actor había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en agosto de 2023. Durante más de un año decidió vivir el proceso lejos del foco mediático, concentrado en su tratamiento y en el cuidado de su familia. Fue en noviembre de 2024 cuando optó por hablar públicamente del tema, tras conocer que la información podría hacerse pública sin su autorización.

En ese momento, Van Der Beek compartió reflexiones honestas sobre el impacto físico y emocional de la enfermedad. Reconoció que aceptar sus nuevas limitaciones fue uno de los mayores retos, especialmente al no poder cumplir con rutinas que para él eran esenciales como padre y esposo. A pesar de ello, mantuvo una postura serena y reflexiva frente a la adversidad.

Además del desgaste emocional, el actor atravesó dificultades económicas relacionadas con los altos costos del tratamiento médico, una realidad que decidió visibilizar sin dramatismos. Para afrontar esta situación, subastó objetos vinculados a su carrera y contó con el apoyo de seguidores y colegas.

El legado televisivo de James Van Der Beek

James Van Der Beek alcanzó la fama internacional al interpretar a Dawson Leery, protagonista de Dawson’s Creek, serie que se emitió durante seis temporadas y se convirtió en un fenómeno juvenil. Su personaje, introspectivo y apasionado por el cine, conectó con millones de espectadores y dejó una huella duradera en la televisión de finales del siglo XX.

Tras ese éxito, construyó una carrera amplia y diversa, participando en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction, además de proyectos televisivos y comedias como Scary Movie, donde mostró una faceta más irónica de su talento. En total, formó parte de más de 60 producciones entre cine y televisión.

En los últimos años, también exploró formatos alternativos y programas de entretenimiento, manteniendo siempre un vínculo cercano con el público. Sin embargo, su mayor orgullo estuvo fuera de la pantalla. Junto a su esposa Kimberly, formó una familia con seis hijos, a quienes describió en múltiples ocasiones como el eje de su vida.

Tras su fallecimiento, su esposa impulsó una colecta solidaria para apoyar a la familia, resaltando el impacto humano y profesional de un actor que será recordado no solo por sus personajes, sino por la dignidad con la que enfrentó uno de los capítulos más difíciles de su vida.