Así fue la audiencia de imputación de cargos a motociclista que arrolló a adulto mayor de 90 años

Hay avances en el caso del adulto mayor de 90 años que murió tras ser atropellado por un motociclista en Bogotá, un hecho que ha generado indignación. El señalado, identificado como Brayan González, fue presentado ante un juez y procesado por el delito de homicidio a título de dolo eventual.

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor no solo habría causado el accidente, sino que además se encontraba en estado de embriaguez y conducía con exceso de velocidad al momento de los hechos. Estos elementos fueron determinantes para que el ente acusador considerara que hubo una conducta con alto grado de reproche penal.

El acusado fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y no aceptó los cargos.

Fiscalía señala dolo eventual y conducta agravada

Uno de los puntos clave del proceso es la calificación jurídica de la conducta como homicidio con dolo eventual, una figura que implica que el conductor, aun sin intención directa de matar, era consciente del riesgo que generaba su comportamiento. Según la Fiscalía, conducir bajo efectos del alcohol y a alta velocidad configura un escenario en el que el resultado fatal era previsible.

Las autoridades también hicieron énfasis en la actitud del motociclista tras el accidente. Testigos indicaron que, en lugar de auxiliar al adulto mayor, el conductor habría intentado verificar el estado de su vehículo e incluso huir del lugar.

Este comportamiento fue señalado por el ente acusador como una muestra de “irrespeto absoluto por la vida humana”, lo que refuerza la imputación penal.

Decisión del juez y respuesta de la defensa

Durante la audiencia, la defensa del implicado argumentó que el proceso judicial estaba influenciado por la presión mediática y el rechazo social generado por el caso. Sin embargo, el juez fue enfático en aclarar que la decisión se basó exclusivamente en las pruebas recopiladas, incluyendo informes periciales, testimonios y evidencias sobre el estado del conductor.

El juez respaldó la tesis de la Fiscalía al considerar que hubo una conducta gravemente imprudente y que el acusado no prestó auxilio a la víctima tras el impacto.