Así ocurrió el atroz asesinato de policía que se resistió a un asalto cuando visitaba a su mamá

Fueron capturadas y enviadas a prisión tres personas que estarían detrás del asesinato de un uniformado de la Policía.

El atroz crimen se perpetró el 6 de julio en Valledupar. Aquel día, el intendente Cristian Adrián García Ruiz llegó a la casa de su mamá en el barrio Primero de Mayo. El hombre era originario de Antioquia y era jefe de la Sijin en Bosconia.

Cronología del crimen: la visita terminó en tragedia

Cuando estaba a punto de entrar, los hoy capturados lo interceptaron e intentaron asaltarlo. El uniformado trató de evitar el robo, pero los delincuentes decidieron dispararle cuando mostró resistencia.

Tras el crimen, los tres hombres huyeron en dos motocicletas, de las que una era propiedad del intendente. A los casi dos meses, las autoridades pudieron ubicar a los responsables.

Los criminales fueron identificados como Adrián Camilo Calvo Tonson o ‘Calvo’ (el que disparó), Andrés Alberto Escobar Camargo o ‘El Gordito’ y Ronald José Charris Vargas o ‘Ronald’. Los tres deberán responder por homicidio y hurto, fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o municiones.

Cárcel para los tres implicados

“El señor Andrés Camargo se monta en la moto hurtada y ahí es cuando la víctima, el señor Cristian García, se abalanza contra el señor Adrián Calvo, quien se voltea y le propina un disparo al rostro”, reveló el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos.

La motocicleta en la que se movilizó Calvo resultó afectada, debido a que en la reconstrucción de los hechos, se supo que tras el disparo, el intendente cayó encima y logró tumbarla. Además, estaba reportada como hurtada y tenía manipulada la placa.

Las autoridades habían dispuesto una recompensa de hasta 10 millones para capturar a estos criminales. Las capturas se desarrollaron en Valledupar y Barranquilla.

‘Calvo’ tenía antecedentes por hurto en menor cuantía y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. De igual forma, tenía vigente una circular azul de Interpol por el delito de hurto.