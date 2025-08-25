¿Quién era ‘Dumar’? Cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ detrás del asesinato de militares

En la tarde del domingo 24 de agosto hubo combates en la vereda Nueva York, zona rural de El Retorno en Guaviare. Durante el enfrentamiento, los uniformados del Ejército abatieron a un poderoso miembro de las disidencias.

El accionar le puso punto final a ‘Dumar’ o ‘Chito’, quien ejercía como el principal cabecilla del bloque móvil Martín Villa de las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’, uno de los criminales más buscados en Colombia.

Abatido ‘Dumar’ en Guaviare

Las disidencias tenían interés en expandirse y consolidarse en los municipios del Meta, especialmente Lejanías, Mesetas y La Uribe. Para lograr este propósito, los delincuentes se encargan de poner en marcha retenes ilegales, cometer asesinatos, extorsionar y demás crímenes.

‘Dumar’ llevaba más de 18 años al servicio del grupo armado. Antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, este hombre hizo parte del Frente 40. Después de ello, confirmó el anillo de seguridad de alias Mayimbú.

‘Dumar’ estaba vinculado a los grupos armados desde hace más de 18 años

Entre 2022 y 2023, el cabecilla estuvo vinculado a la estructura Jaime Martínez del bloque Jacobo Arenas. Posteriormente, lo eligieron para que tomara las riendas del bloque Martín Villa.

Con base en lo revelado por el Ejército, ‘Chito’ estuvo detrás del ataque ocurrido el 2 de mayo de 2024 en Argelia, Cauca. Aquel suceso fue el asesinato de cuatro militares identificados como Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Camilo Andrés Molina y Javier Sosa Ballesteros.

Las autoridades tenían dispuesta una millonaria recompensa por su captura. La Gobernación de Meta dispuso de hasta 50 millones de pesos. ‘Dumar’ estaba siendo buscado, entre otras conductas delictivas, por reclutar menores en Cauca y llevarlos hacia Guaviare y Meta.

Anteriormente, específicamente a inicios de junio de 2023, ‘Dumar’ asesinó a Jairo Enrique Tombe y a Leonora González en El Hoyo, Cauca. Ese mismo día, estuvo vinculado a una masacre en la vereda Río Sucio.