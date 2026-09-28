CANAL RCN
Colombia

Capturaron a otras dos personas vinculadas al crimen del intendente Edilberto Pinilla en Ciudad Bolívar, Bogotá

Fueron capturadas durante varios allanamientos y son señaladas de pertenecer a ‘La Plancha’.

Capturaron a otras dos personas vinculadas al crimen del intendente Edilberto Pinilla en Ciudad Bolívar, Bogotá
Foto: Carlos F. Galán

Valentina Bernal

septiembre 28 de 2026
05:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades continúan adelantando operativos contra estructuras delincuenciales en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En las últimas diligencias, dos personas fueron capturadas y quedaron vinculadas a una investigación por su presunta pertenencia a la banda conocida como 'La Plancha'.

Falso veterinario le habría inyectado varsol y cianuro a un perro en Flandes: fue enterrado aún con vida
RELACIONADO

Falso veterinario le habría inyectado varsol y cianuro a un perro en Flandes: fue enterrado aún con vida

Esta estructura ha sido señalada por las autoridades de estar relacionada con el homicidio del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 26 de agosto de 2026, cuando el uniformado adelantaba labores de investigación tras un triple homicidio registrado en la localidad.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

Durante los procedimientos realizados en Ciudad Bolívar, los uniformados encontraron elementos que ahora hacen parte de la investigación.

Entre lo incautado se encuentran estupefacientes, teléfonos celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de dos millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos capturados deberán responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Además, los investigadores establecieron que los detenidos tendrían anotaciones judiciales por delitos como homicidio y hurto.

¿Qué relación tendrían con el crimen del uniformado?

La investigación apunta a establecer la posible participación de los dos capturados dentro de la estructura conocida como ‘La Plancha’, organización que ya había sido señalada por la Policía en el marco de las pesquisas por el asesinato de Pinilla.

Dos mujeres fueron capturadas tras ser sorprendidas agrediendo físicamente a una guarda de Transmilenio
RELACIONADO

Dos mujeres fueron capturadas tras ser sorprendidas agrediendo físicamente a una guarda de Transmilenio

El uniformado murió durante un procedimiento adelantado en Ciudad Bolívar mientras participaba en las labores para ubicar a los responsables de un triple homicidio ocurrido horas antes. En ese momento se produjo un enfrentamiento armado.

Desde entonces, las autoridades han mantenido los operativos para identificar y judicializar a las personas que estarían involucradas en estos hechos.

¿Cómo ha avanzado la investigación por la muerte del intendente?

Inicialmente, tres personas fueron capturadas tras el homicidio del intendente y posteriormente las autoridades informaron sobre la captura de otros siete señalados por su presunta responsabilidad en el crimen.

En ese segundo proceso, cinco personas fueron enviadas a prisión y otras dos recibieron detención domiciliaria.

Ahora, las nuevas capturas y los elementos encontrados durante los allanamientos hacen parte de las investigaciones que buscan afectar las estructuras dedicadas a actividades criminales en Ciudad Bolívar.

Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe
RELACIONADO

Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe

La Policía y la Fiscalía continúan recopilando elementos para determinar la responsabilidad individual de los capturados y establecer sus posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en esta zona del sur de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Cuerpo del soldado Idel José Torres, asesinado por disidencias, fue recuperado por una misión de la Cruz Roja Colombiana

Gobierno Nacional

Gobierno prohíbe la entrada al país de cualquier mercancía producida mediante trabajo forzoso

ELN

Once cabecillas del ELN fueron condenados por el reclutamiento de 60 menores: se libraron sus órdenes de captura

Otras Noticias

Selección Colombia

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. México en el amistoso internacional

¿La 'tricolor' hace parte del top 10? Descubra aquí en Noticias RCN cómo quedó el panorama.

Bogotá

Alerta por criminales que están estafando a beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado

Los ladrones están pidiendo dinero para engañar a las personas que reciben la ayuda económica.

Fútbol internacional

Futbolista ecuatoriano fue asesinado a tiros: esto se ha conocido

Artistas

Margarita Rosa de Francisco tuvo drástico cambio físico: así luce ahora

Cuidado personal

Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?