Capturaron a otras dos personas vinculadas al crimen del intendente Edilberto Pinilla en Ciudad Bolívar, Bogotá

Las autoridades continúan adelantando operativos contra estructuras delincuenciales en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En las últimas diligencias, dos personas fueron capturadas y quedaron vinculadas a una investigación por su presunta pertenencia a la banda conocida como 'La Plancha'.

Esta estructura ha sido señalada por las autoridades de estar relacionada con el homicidio del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 26 de agosto de 2026, cuando el uniformado adelantaba labores de investigación tras un triple homicidio registrado en la localidad.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

Durante los procedimientos realizados en Ciudad Bolívar, los uniformados encontraron elementos que ahora hacen parte de la investigación.

Entre lo incautado se encuentran estupefacientes, teléfonos celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de dos millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos capturados deberán responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Además, los investigadores establecieron que los detenidos tendrían anotaciones judiciales por delitos como homicidio y hurto.

¿Qué relación tendrían con el crimen del uniformado?

La investigación apunta a establecer la posible participación de los dos capturados dentro de la estructura conocida como ‘La Plancha’, organización que ya había sido señalada por la Policía en el marco de las pesquisas por el asesinato de Pinilla.

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El uniformado murió durante un procedimiento adelantado en Ciudad Bolívar mientras participaba en las labores para ubicar a los responsables de un triple homicidio ocurrido horas antes. En ese momento se produjo un enfrentamiento armado.

Desde entonces, las autoridades han mantenido los operativos para identificar y judicializar a las personas que estarían involucradas en estos hechos.

¿Cómo ha avanzado la investigación por la muerte del intendente?

Inicialmente, tres personas fueron capturadas tras el homicidio del intendente y posteriormente las autoridades informaron sobre la captura de otros siete señalados por su presunta responsabilidad en el crimen.

En ese segundo proceso, cinco personas fueron enviadas a prisión y otras dos recibieron detención domiciliaria.

Ahora, las nuevas capturas y los elementos encontrados durante los allanamientos hacen parte de las investigaciones que buscan afectar las estructuras dedicadas a actividades criminales en Ciudad Bolívar.

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La Policía y la Fiscalía continúan recopilando elementos para determinar la responsabilidad individual de los capturados y establecer sus posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en esta zona del sur de Bogotá.