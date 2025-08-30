Cárcel para otro implicado en asesinato de Alessandro Coatti: más detalles del crimen

Las autoridades capturaron y enviaron a prisión a José Ángel Lizcano Fernández, el sexto implicado en el brutal asesinato del italiano Alessandro Coatti.

El crimen ocurrió en abril de este año en Santa Marta. Un par de días antes, el italiano llegó a la capital de Magdalena y se estaba hospedando en el centro histórico.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Coatti habló con una persona por una app de citas y entabló un encuentro. Sin embargo, en ese evento se habría concretado el crimen. Al parecer, fue engañado por delincuentes en el barrio San José del Pando.

Durante el robo, el italiano fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y asfixiado. Luego de asesinarlo, los criminales lo desmembraron y dejaron las partes del cuerpo en diferentes puntos de Santa Marta.

Las pesquisas revelaron que Lizcano habría participado en el hurto y posterior desaparición de las partes del cuerpo. Fue capturado en el barrio Granada de Cali en Valle del Cauca y le imputaron encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto agravado.

¿Quiénes son los otros implicados?

En junio, fueron enviados a prisión Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo. Hace pocas semanas, capturaron al quinto implicado: José Alfredo Diazgranados Sotelo.

“Cómo este trágico suceso ha destacado una vez más la solidez y la eficacia de la cooperación judicial y policial bilateral entre los dos países, se agradece a las autoridades colombianas el interés y la determinación que han mostrado para resolver este caso en un tiempo extremadamente corto”, este fue el mensaje de la embajada de Italia en Colombia cuando capturaron a los primeros responsables.

Coatti era especialista en bioética y políticas de la Royal Society of Biologry (RSB) y estudió entre 2005 y 2010 en el laboratorio Scuola Normale Superiore.