CANAL RCN
Colombia

Cárcel para otro implicado en el asesinato de italiano en Santa Marta: nuevas pistas

Alessandro Coatti estuvo en Santa Marta hace pocos meses y fue desmembrado. Las partes aparecieron en diferentes sectores de la ciudad.

Asesinato de italiano en Santa Marta.
Asesinato de italiano en Santa Marta. Foto: Fiscalía | Max Planck Institute for Brain Research.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
10:37 a. m.
Fue enviado a prisión un joven que habría estado implicado en el asesinato de un italiano en Santa Marta. Ya son varias las personas capturadas por este crimen.

A finales de abril ocurrió este asesinato. Las autoridades encontraron el cuerpo de Alessandro Coatti, un biólogo originario de Italia que llevaba hace poco en Colombia.

¿Qué se sabe del asesinato?

Su cuerpo fue desmembrado y dejado en varios sitios. Coatti llegó a Santa Marta el 3 de abril y se estaba quedando en el centro histórico. Un día después, contactó a una persona a través de una app de citas y ambos organizaron un encuentro. Después no se supo nada más.

Las investigaciones apuntan que fue engañado por delincuentes que lo asesinaron en el barrio San José del Pando. Coatti fue amordazado, golpeado, robado y asfixiado. La muerte terminó siendo ocasionada por un fuerte golpe que le dieron en la cabeza.

“En medio de un forcejeo que se generó, el extranjero fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y asfixiado, situación que le ocasionó la muerte. Las personas señaladas de agredirlo, al percatarse del fallecimiento, lo desmembraron y distribuyeron partes del cuerpo en distintos sectores de la ciudad”, detalló la Fiscalía.

Los otros implicados

A finales de junio fueron enviados a prisión Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo, implicados en el asesinato.

La quinta persona capturada hace poco fue identificada como José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años. Se cree que él y un cómplice se encargaron de guardar las partes del cuerpo en bolsas negras.

Las autoridades encontraron las partes en varios puntos de Santa Marta. Por lo tanto, se cree que estas personas se encargaron de arrojarlas desde la motocicleta. Diazgranados deberá responder por presunto homicidio y hurto calificado.

