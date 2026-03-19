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Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína, según la Oficina de Inteligencia de EE. UU.

El informe señala también que las Farc y el ELN han ampliado sus relaciones con bandas narcotraficantes de Brasil y el Ecuador.

Foto: AFP
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marzo 19 de 2026
11:48 a. m.
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El último informe de Evaluación Anual de Amenazas de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, conocido el jueves 19 de marzo, advierte que Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo.

El país, de acuerdo con la inteligencia norteamericana, repite su posición en la categoría por cuenta de las alianzas que grupos criminales, como el ELN y las Farc, afianzaron con bandas dedicadas al narcotráfico en Brasil y el Ecuador.

Es, precisamente, a dichas agrupaciones a las que señala como principales responsables de la producción y el tráfico de grandes volúmenes de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa.

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¿Nivel de cooperación no es el esperado?

Días antes, se realizó en las instalaciones del hotel Trump National Doral Miami la cumbre del ‘Escudo de las Américas’, a la que asistieron 12 mandatarios de América Latina para hablar sobre temas relacionados con la seguridad en la región, la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos.

Al preguntarle a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, por qué el presidente Petro no aparecía entre los invitados, respondió: “No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos. Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”.

Sin embargo, el presidente Trump dijo con posterioridad que debió tratarse de un error, al igual que con los presidentes de México y Brasil: “Creo que sí fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”.

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Una semana antes a la publicación del informe, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica. Según el coordinador de comunicaciones estratégicas del mandatario colombiano, Andrés Hernández Ramírez:

“En la conversación se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más”.

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