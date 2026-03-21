Incautan 282 kilos de cocaína camuflados en impermeabilizantes en el aeropuerto El Dorado
Las autoridades estiman que la droga incautada equivale a cerca de 705.000 dosis, con un valor comercial aproximado de 2.500 millones de pesos.
10:34 a. m.
En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fueron incautados 282 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados a San Andrés, ocultos en frascos de impermeabilizantes. La acción fue ejecutada por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto.
La detección se produjo durante labores de registro en bodegas de envíos de la terminal aérea, tras la alerta de un canino de la Policía. Al inspeccionar la encomienda sospechosa, se halló la sustancia pulverulenta que, tras la prueba de narcotest, dio positivo para cocaína.
Golpe financiero al narcotráfico
Las autoridades estiman que la droga incautada equivale a cerca de 705.000 dosis, con un valor comercial aproximado de 2.500 millones de pesos, lo que representa un fuerte impacto a las finanzas de las organizaciones criminales.
Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2026 se han decomisado cerca de 19.590 gramos de cocaína, como parte de las acciones operativas contra el tráfico de estupefacientes.
Compromiso con la seguridad ciudadana
La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la protección de la comunidad y recordó la importancia de la denuncia ciudadana. Invitó a reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.