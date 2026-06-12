Sillas y bolsas como refugio: el drama de tres adultos mayores que quedaron a la intemperie en Bogotá

Dormir a la intemperie sobre dos sillas y un sofá se ha convertido en la realidad inmediata de tres adultos mayores en Bogotá. Tras ser desalojados de su vivienda llevan tres días viviendo en plena vía pública. Protegidos apenas por bolsas de plástico que cubren sus camas, utensilios de cocina y demás objetos personales, los afectados enfrentan el frío, la delincuencia y el riesgo inminente de perder lo poco que les queda.

El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la tercera edad en la capital colombiana. Según cifras oficiales de la Alcaldía Mayor, durante el año 2025 se contabilizaron cerca de 10.478 habitantes de calle en la ciudad, de los cuales al menos 1.166 pertenecían a este grupo poblacional, evidenciando una cruda problemática social que hoy golpea a tres nuevas víctimas.

La causa detrás de este desahucio apunta a una presunta irregularidad contractual. Uno de los afectados exhibió un comprobante de pago ante las cámaras de Noticias RCN para demostrar su inocencia: “Esto significa que yo estoy al día, más los bonos que he ido dándole (al propietario del inmueble), pero nunca me ha entregado la copia del contrato de arrendamiento que tuve con él”, denunció.

Vecinos han estado cuidando de los tres adultos afectados:

Ante la falta de un techo, el vecindario se ha movilizado para suministrarles alimentos y cobijas, sirviendo de soporte vital mientras se encuentra una salida definitiva.

La misma comunidad se perfila como su principal esperanza de cara al futuro, según relató uno de los damnificados: “Todas mis cosas están como ustedes pueden ver. Hemos dormido en dos sillas y un sofá, pero vamos a ver cómo podemos conseguir un apartamento cerca. Es muy posible que la comunidad nos colabore para poder pagar el arriendo”.

Autoridades locales ya atendieron el caso y buscan un refugio:

La emergencia ya captó la atención de las autoridades locales. Personal de la Secretaría de Integración Social se desplazó hasta el punto para realizar el censo correspondiente, brindar asesoría e iniciar las gestiones de reubicación.

Frente a emergencias de este tipo, el Distrito dispone de una oferta institucional que incluye la denominada Red de Cuidado Transitorio Día/Noche. Este programa opera mediante centros de acompañamiento especializados que ofrecen atención integral y servicios básicos a los ciudadanos de la tercera edad que carecen de un hogar.