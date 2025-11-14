Carlos Caicedo condiciona su participación en un frente amplio a propuestas y reglas de juego

Carlos Caicedo quien recientemente anunció su precandidatura presidencial, pasó por Tribuna RCN. Cuestionó algunas de las iniciativas del gobierno Gustavo Petro y condicionó su participación en un frente amplio.

El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, avanza en su proceso de recolección de firmas para formalizar su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026.

"El proceso va muy bien, empezamos por la región Caribe, donde provengo, pero ya hay equipos recogiendo firmas en todas las regiones colombianas y luego veremos si avanzamos al frente amplío", aseguró.

Agregó que su eventual participación en un frente amplio dependerá de varios factores. "Veremos si avanzamos al frente amplio, si en el frente amplio sus propuestas, reglas de juego y candidatos, mecanismos y procedimientos de selección son claros para poder participar del mismo".

El precandidato destacó su trabajo con el presidente Gustavo Petro, recordando que en 2018 estuvo en la consulta en la que el presidente Petro ganó y luego lo respaldó en primera vuelta y en segunda. Señaló que ese respaldo "fue decisivo para que superara a Sergio Fajardo" y posteriormente "determinante para ganarle a Rodolfo Hernández" en 2022.

Caicedo cuestionó algunas de las iniciativas del gobierno Gustavo Petro

Caicedo señaló que aunque no hacer parte del gobierno respalda buena parte de las iniciativas del Gobierno. "Esto no quiere decir que tengamos algunas observaciones frente a cómo se han gestionado iniciativas y políticas del gobierno".

Agregó que preocupaciones sobre "la deuda que aún está pendiente en materia de inversión social en algunas regiones como el Magdalena".

El precandidato también cuestionó "el hecho de integrar en el gabinete personas procedentes de la política tradicional que antes que ayudarlo le han puesto zancadilla desde adentro".

Ante señalamientos de la oposición sobre un supuesto declive de su influencia política, Caicedo defendió su trayectoria electoral: "Desde que nos hemos presentado en las elecciones territoriales, siempre hemos ganado". Mencionó victorias consecutivas en Santa Marta y dijo que en la gobernación del Magdalena ganaron "con la mayor votación en toda la historia".