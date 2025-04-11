Luis Carlos Reyes: “La evasión se combate, pero no cazando dentro del zoológico”

Durante una nueva emisión de Tribuna RCN, el exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, hoy precandidato presidencial por firmas para participar en la consulta del Frente Amplio en 2026, se refirió a los principales retos fiscales del país y a los escándalos de corrupción que han golpeado al actual Gobierno.

Reyes aseguró que Colombia enfrenta un “hueco fiscal de más de 50 billones de pesos”, pero señaló que la solución no debe recaer sobre quienes ya pagan impuestos, sino en atacar la evasión y el contrabando de manera frontal.

Según explicó, el problema no es técnico sino político. “Mientras sigamos entregándole la DIAN a los intereses de la evasión y el contrabando, vamos a seguir necesitando reformas tributarias que le suben el costo a quienes sí cumplen”, afirmó. Recordó que durante su gestión se empezó un proceso para perseguir a los evasores, pero que posteriormente se regresó a lo que llamó “cazar dentro del zoológico”: presionar a los contribuyentes formales en vez de combatir a los defraudadores fiscales.

“La corrupción es incompatible con el proyecto que defendimos”

Reyes también fue consultado por los recientes escándalos de contratación que han salpicado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue enfático en que quienes llegaron al poder con un discurso anticorrupción “no pueden perpetuar prácticas que prometieron erradicar”.

Además, pidió celeridad en las investigaciones sobre la presunta negociación de cupos indicativos y contratos a cambio de votos en el Congreso.

Sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aseguró que aún falta esclarecer responsabilidades y señaló la necesidad de investigar más a fondo el papel de Andrea Ramírez, figura clave —según él— en el manejo de los cupos desde gestiones anteriores.

El precandidato también criticó la retórica del Gobierno frente al empresariado, asegurando que “el país necesita unir esfuerzos, no dividirlos”.

Finalmente, confirmó que buscará un espacio en la consulta del Frente Amplio, pero marcó distancia de algunas figuras. “Roy Barreras no puede ser la opción de centro para Colombia”, dijo, recordando que cuando fue director de la Dian —según su versión— Barreras lo presionó para entregar cargos en aduanas clave.

Reyes concluyó reafirmando su propósito: “Queremos construir un país donde combatir la evasión no sea un eslogan, sino una política real que financie la educación, la salud y las oportunidades que Colombia merece”.