Luis Gilberto Murillo en Tribuna RCN: “Colombia no puede devolverse a los ciclos de violencia inaceptables”

Durante la conversación, Murillo se refirió a la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, un hecho que, según dijo, sigue dejando heridas abiertas en la historia nacional.

“Todavía hay una gran verdad que no se ha contado y otra parte que se está distorsionando. El país no puede devolverse, porque estamos en una situación muy delicada donde podríamos regresar a ciclos de violencia inaceptables”, señaló.

El precandidato hizo un llamado a acoger las conclusiones de la Comisión de la Verdad y a aprovechar esta fecha simbólica para avanzar hacia la reconciliación y superar la polarización política. “Mi llamado es a que no perdamos esta oportunidad de sanar la historia”, subrayó.

Sobre las relaciones con Estados Unidos, que atraviesan un momento de tensión, Murillo consideró que el primer paso es “desescalar el conflicto y evitar la provocación”.

Reconstrucción de los canales diplomáticos

Propuso reconstruir los canales diplomáticos con sensatez y abrir espacios de mediación con terceros países como Francia, Qatar, Egipto o Suecia. “Hay que buscar puentes que permitan restablecer la interlocución y evitar un impacto negativo en la economía y en las personas que dependen de esta relación”, agregó.

Consultado sobre su independencia política, el exministro de Ambiente aseguró que recorrerá su propio camino en la contienda electoral. “Yo camino independiente y esa es la propuesta que le estoy haciendo al país. Vamos hasta la primera vuelta, eso es lo que mi gente quiere”, afirmó.

Murillo también confirmó que se encuentra en proceso de recuperar su ciudadanía estadounidense, explicando que mantiene vínculos familiares con ese país. “Mi familia está allá, uno de mis hijos nació en Estados Unidos, por eso valoro mucho esa relación, no solo por lo que significa para Colombia, sino también en lo personal”.

“Tenemos una propuesta muy particular para el país. Creemos que esto se construye con todos y todas”, concluyó Murillo en Tribuna RCN, la plaza pública más amplia para escuchar y conocer a los candidatos.