El exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar fue capturado en la isla de Lanzarote, España, por la Guardia Civil Española, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

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La medida busca hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por graves delitos sexuales.

Según informó la Fiscalía, Caicedo es investigado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. De acuerdo con el ente acusador, los hechos fueron denunciados el pasado 2 de julio y, para ese momento, el exmandatario regional ya habría salido del país.

Captura en España por solicitud de la Fiscalía

La detención se produjo en un puesto de Policía de Lanzarote, donde las autoridades españolas verificaron la vigencia de la circular roja emitida por Interpol a petición de la justicia colombiana.

La Fiscalía señaló que la orden de captura fue expedida con el fin de garantizar la comparecencia del exgobernador dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra. Ahora, las autoridades deberán surtir los procedimientos correspondientes para definir su situación jurídica y los eventuales trámites de extradición.

El caso ha generado amplia atención pública debido a la trayectoria política de Caicedo, quien fue gobernador del Magdalena, alcalde de Santa Marta y candidato presidencial.

Abogado de las víctimas adviertió sobre otros presuntos casos

La investigación está relacionada con la presunta violación de una niña de ocho años. En medio del avance del proceso, el abogado Julián Quintana, representante de las víctimas, aseguró en declaraciones entregadas a La FM que otras menores también habrían sido víctimas de presuntos abusos por parte de Caicedo.

Según explicó el jurista, al menos una de estas posibles víctimas pertenecería al entorno familiar del exmandatario. Agregó que algunas personas han intentado acercarse al equipo jurídico para exponer sus casos, aunque todavía no han formalizado denuncias por temor a las posibles consecuencias.

“Están en pánico frente a este tema”, afirmó Quintana en agosto de este año, al referirse a la situación de quienes aún no han acudido formalmente ante las autoridades.

El abogado también señaló que ha respetado la privacidad de las presuntas víctimas y que no ha presionado la presentación de testimonios. “Yo también respeto mucho la privacidad de las víctimas, obviamente. Pero creo que eso también la ayudó para desahogarse”, manifestó sobre el contacto que habría establecido con al menos una de ellas.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Fiscalía continúa recopilando elementos probatorios dentro de una investigación que ahora toma un nuevo rumbo tras la captura de Carlos Caicedo en territorio español.