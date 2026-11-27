Una indignante escena, que se aleja totalmente de la deportividad, se vivió en Paraguay durante un partido juvenil de fútbol de salón y despertó el repudio de cientos de usuarios en redes sociales tras la viralización del video; un jugador le propinó una brutal patada en la cabeza a su rival mientras estaba en el piso sin posibilidad de defenderse.

RELACIONADO Campeón y figura mundial del boxeo revela la grave enfermedad que le diagnosticaron

La agresión, que tuvo lugar en el estadio El Cerrito de Coronel Oviedo, se dio en el medio del partido entre Ovetense y Villarrica, válido por las eliminatorias del Campeonato Nacional C17 de fútbol de salón.

En video quedó registrada la brutal patada en la cabeza

La impactante imagen que quedó registrada en video muestra cómo, en primera instancia, el jugador #3 del club Villarrica, identificado como Santiago Segovia, golpea por detrás a su rival con el brazo en la cabeza y posteriormente cae al suelo; el jugador #10 de Ovetense aprovecha que su agresor está en el piso y, también por la parte de atrás, le propina una brutal patada en la parte de atrás de la cabeza.



Tras la agresión, se formó una batalla campal entre jugadores y miembros de los dos clubes ante la mirada incrédula de los asistentes que están presentes en el estadio.

La atención se centró en el jugador que recibió la patada, ya que, por varios minutos, permaneció inconsciente y sin recibir la atención médica necesaria para salvaguardar su salud. Según información de medios locales, el joven presentó convulsiones, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital y, afortunadamente, ya estaría fuera de peligro.

El encuentro deportivo fue suspendido y, además de la indignación en redes, asistentes al partido denunciaron la falta de una ambulancia en caso de una emergencia como la que se presentó en el momento.

Posibles consecuencias legales para el agresor

"Tranquilamente puede ser analizada como una situación de intento de homicidio", sentenció el abogado Hernán Rodríguez en un programa deportivo de Paraguay, en referencia a las posibles consecuencias legales que podría afrontar el agresor; además, explicó que a pesar de tratarse de un encuentro deportivo, puede considerarse como un delito.

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón publicó un comunicado oficial rechazando la agresión e informó que ya se está realizando la apertura de un sumario ante el Tribunal de Justicia Deportiva con el fin de aplicar las máximas sanciones correspondientes.