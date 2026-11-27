El dólar en Colombia abrió en $3.502,13 este viernes 27 de noviembre de 2026. La primera cotización quedó $128,76 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se mantuvo en $3.630,89, el mismo valor del jueves.

La diferencia marcó el inicio de la jornada cambiaria tras varios días de alzas en la referencia oficial.

¿Por qué el dólar abrió por debajo de la TRM?

La TRM es la referencia oficial que certifica la Superintendencia Financiera con base en operaciones del mercado cambiario.

El precio de apertura, en cambio, corresponde a la primera cotización de la jornada y puede variar a medida que se negocian dólares durante el día.

Por eso, los $128,76 de diferencia comparan el precio al que arrancó el mercado este viernes con la tasa oficial vigente. Para medir cuánto subió o bajó el dólar frente al cierre del jueves se necesita comparar los precios de negociación de ambas jornadas.

¿Cómo se ha movido la TRM del dólar en Colombia?

La tasa oficial venía de subir durante la semana. El lunes 23 de noviembre estaba en $3.461,92, el martes pasó a $3.505,92 y el miércoles llegó a $3.592,03. El jueves alcanzó los $3.630,89 y ese valor siguió vigente el viernes.

Frente al viernes anterior, la TRM subió $215,79, equivalentes al 6,32 %. Al compararla con el 27 de octubre, el aumento fue de $472,95, es decir, del 14,98 %.

Así las cosas, el balance frente al comienzo de 2026 muestra una baja de $126,19, equivalente al 3,36 %. En la comparación anual, la tasa quedó $142,71 por debajo del mismo día de 2025, una caída del 3,78 %.